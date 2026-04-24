Δίκη για έκρηξη στους Αμπελόκηπους: 19 και 8 χρόνια κάθειρξη στις δύο γυναίκες – «Η αθώωση αποκαθιστά την λογική που παραβιάστηκε» λένε οι δικηγόροι του Νίκου Ρωμανού

Σε 19 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε η Μαριάννα Μ., που τραυματίστηκε βαρύτατα κατά την έκρηξη στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους. Στην καταδικασμένη για ένταξη και συγκρότηση τρομοκρατικής οργάνωσης, δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό.

Οκτώ χρόνια κάθειρξη επιβλήθηκαν στη Δήμητρα Ζ. και φίλη του ζευγαριού, καθώς της αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, κατά πλειοψηφία, με τον πρόεδρο να μειοψηφεί, κρίνοντας ότι δεν θα έπρεπε να της αναγνωριστεί. Και οι δύο ποινές για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους είναι χωρίς αναστολή και οι δύο γυναίκες οδηγούνται στη φυλακή.

Ένταση και μεμονωμένα επεισόδια έλαβαν χώρα νωρίτερα έξω από τη δικαστική αίθουσα, όταν ομάδα συγκεντρωμένων προσπάθησε να αφαιρέσει τα κιγκλιδώματα που είχε τοποθετήσει η Αστυνομία. Άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. έκαναν χρήση κρότου λάμψης και χημικών. Συγκεντρωμένοι πέταξαν μπουκάλια και καφέδες.

Νωρίτερα, το δικαστήριο έκρινε αθώους λόγω αμφιβολιών, τον Νίκο Ρωμανό και ακόμη δύο κατηγορουμένους.

Πρόκειται για τον τότε σύντροφο της Δημητρας Ζ. και τον επιστήθιο φίλο Ρωμανου. Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Ρωμανός είχε συλληφθεί λόγω μερικού αποτυπώματος σε σακούλα στην οποία βρέθηκε όπλο που αποδόθηκε στο νεκρο από την έκρηξη, Κυριάκο Ξυμητηρη.

Αποχωρώντας και οι δύο δήλωσαν αμετανόητες, με τη Δήμητρα Ζ. να προχωρά σε… μανιφέστο υπέρ του νεκρού Κυριάκου Ξυμητήρη:

«Ο φίλος και σύντροφός μου Κυριάκος ήταν και είναι μαζί μου όλες αυτές τις μέρες σαν μια ανάσα που που θυμίζει πως ότι ποτέ δεν τελείωσε και όλα συνεχίζονται».

«Η σημερινή αθώωση δεν αρκεί για να θεωρηθεί δικαίωμα για εμάς»

«Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων με την σημερινή ομόφωνη απόφαση και μετά από σύμφωνη εισαγγελική πρόταση, αθώωσε τους εντολείς μας Νίκο Ρωμανό και Α.Κ., καθώς δέχθηκε το προφανές. Ότι η θέση τους πως δεν έχουν καμία σχέση με τις κατηγορίες, που ήταν σταθερή από την πρώτη στιγμή της σύλληψης, είναι αληθινή και ειλικρινής», τονίζουν σε δήλωσή τους οι συνήγοροι του Νίκου Ρωμανού, Μαρίνα Δαλιάνη, Μιχάλης Καλογήρου, Αλέξανδρος Καλογήρου και Λίλα Ραγκούση.

«Η σημερινή αθώωση δεν αρκεί για να θεωρηθεί δικαίωση για εμάς, διότι οι 17 μήνες άδικης προσωρινής κράτησης δεν θα επιστραφούν και η βλάβη που υπέστησαν δεν θα αποκατασταθεί. Ωστόσο η αθώωση αποκαθιστά την λογική η οποία παραβιάστηκε σε όλο το προηγούμενο διάστημα μέχρι το δικαστήριο», προσθέτουν.

«Η άνευ ορίων επιβολή προσωρινής κράτησης εξαντλώντας κάθε έννοια αυστηρότητας, η κατασκευή σεναρίων, η διαπόμπευση αθώων στα ΜΜΕ πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο σοβαρής συζήτησης και προβληματισμού», καταλήγουν στη δήλωσή τους οι τέσσερις δικηγόροι.