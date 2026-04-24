Νίκος Ρωμανός: Ένταση και χημικά έξω από το δικαστήριο μετά τη δίκη του για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους

Αναστάτωση επικράτησε σήμερα το μεσημέρι (24/4/2026) έξω από τη δικαστική αίθουσα, στο Εφετείο, μετά το τέλος της δίκης για την έκρηξη στο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους, η οποία αθώωσε τον κατηγορούμενο Νίκο Ρωμανό και έκρινε ένοχες δύο γυναίκες.

Ομάδα συγκεντρωμένων επιχείρησε να μετακινήσει τα κιγκλιδώματα του Εφετείου και να περάσει στο χώρο μπροστά από την αίθουσα με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να χρειαστεί να ρίξουν κρότους λάμψης, μετά την δίκη του Νίκου Ρωμανού για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους και την απελευθέρωση του μετά από 17 μήνες φυλάκισης.

Ο κόσμος άρχισε να φωνάζει συνθήματα και να πετάει αντικείμενα στις αστυνομικές δυνάμεις με αποτέλεσμα αυτές να απαντήσουν με χημικά.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Το δικαστήριο ακολουθώντας την εισαγγελική πρόταση κήρυξε ένοχες τη σύντροφο του Κυριάκου Ξυμητήρη που σκοτώθηκε κατά την έκρηξη του αυτοσχέδιου μηχανισμού στους Αμπελήκηπους, Μαριάννα Μ., η οποία επίσης τραυματίστηκε βαριά και τη φίλη του ζευγαριού που την περίοδο εκείνη ζούσε στην Ελβετία και είχε βρεθεί στην Ελλάδα το επίμαχο δεκαήμερο, Δήμητρα Ζ. Αντίθετα, οι δικαστές αθώωσαν λόγω αμφιβολιών το Νίκο Ρωμανό και ακόμη δύο κατηγορουμένους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Ρωμανός είχε συλληφθεί λόγω μερικού αποτυπώματος σε σακούλα στην οποία βρέθηκε όπλο που αποδόθηκε στον νεκρό από την έκρηξη, Κυριάκο Ξυμητήρη.

Οι δύο γυναίκες κηρύχτηκαν ένοχες για βαριά κακουργήματα όπως συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, τρομοκρατική πράξη διακεκριμένης κατασκευής εκρηκτικών μηχανισμών, προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών υλών, έκρηξη από κοινού και διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας, κατά περίπτωση.