Γαλάτσι: Άνδρας έπεσε από ύψος 7 μέτρων προσπαθώντας να πετάξει χαρταετό στο Άλσος Βεΐκου

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας (24/02/2025) καθώς ένας άνδρας έπεσε από μεγάλο ύψος στο Άλσος Βεΐκου στο Γαλάτσι ενώ προσπαθούσε να πετάξει χαρταετό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έπεσε από ύψος 7 μέτρων ενώ προσπαθούσε να πετάξει τον χαρταετό στο άλσος Βεΐκου στο Γαλάτσι και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του.

Για την επιχείρηση απεγκλωβισμού κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.