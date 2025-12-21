Γαλάτσι: «Διασκέδαζαν όμορφα, δεν ενόχλησαν κανέναν», λέει ο πάτερ Θεοδόσιος για το rave πάρτι μπροστά στην εκκλησία

Ένα γεγονός χωρίς προηγούμενο για τα ελληνικά χρονικά εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου (21.12.2025) στα σκαλιά του Ιερού Ναού του Αγίου Ανδρέα στο Γαλάτσι, όπου για πρώτη φορά -στην Ελλάδα- στήθηκε rave πάρτι έξω από εκκλησία. Με DJ, φωτορυθμικά και δυνατή ηλεκτρονική μουσική, δεκάδες νέοι κατέκλυσαν την πλατεία μπροστά από τον ναό, δημιουργώντας εικόνες που προκάλεσαν έντονη συζήτηση και αντιδράσεις.

Το πάρτι ξεκίνησε μετά τον εσπερινό και εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο street event, με την ευρύτερη περιοχή από τα Πατήσια έως το Γαλάτσι να κινείται σε ρυθμούς rave, κάτι που μέχρι σήμερα δεν είχε καταγραφεί ποτέ σε εκκλησία σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο πάτερ Θεοδόσιος που λειτουργεί στην συγκεκριμένη εκκλησία, εμφανίζεται καθησυχαστικός, ξεκαθαρίζοντας ότι το rave πάρτι ξεκίνησε μετά τον εσπερινό, πραγματοποιήθηκε με οργάνωση και δεν ενόχλησε ούτε τη λειτουργία της εκκλησίας ούτε τους κατοίκους της περιοχής. Όπως επισημαίνει, πρόκειται για κάτι διαφορετικό που μπορεί να ξενίζει, ωστόσο ο κόσμος διασκέδασε χωρίς να υπάρξουν προβλήματα. Υπογράμμισε παράλληλα ότι ανάλογες διοργανώσεις θα πρέπει στο μέλλον να γίνονται σε συνεννόηση με την εκκλησία και με σεβασμό στις θρησκευτικές ακολουθίες.

«Δεν ενόχλησαν κανέναν και τα παιδιά διασκέδασαν όμορφα», τονίζει μιλώντας στο newsit.gr ο πάτερ Θεοδόσιος περιγράφοντας όσα συνέβησαν το βράδυ του πρωτόγνωρου αυτού πάρτι στην καρδιά του Γαλατσίου.

«Αυτό που συνέβη εχθές ήταν κάτι διαφορετικό, το πάρτι ξεκίνησε μετά τον εσπερινό και δεν μας ενόχλησε κάπου. Εγώ βρισκόμουν στην εκκλησία για κάποιες δουλειές και τα παιδιά έφτιαχναν το σκηνικό πολύ οργανωμένα, δεν ενόχλησαν κανέναν και δεν είχαμε κάποιο περίεργο συμβάν. Ήταν κάτι διαφορετικό, από τα Πατήσια ως και το Γαλάτσι κουνιόταν όλη η περιοχή, για κάποιους μπορεί να είναι ενοχλητικό αλλά τα παιδιά διασκέδαζαν όμορφα και είχε γεμίσει όλη η πλατεία», ανέφερε.

Ο πάτερ Θεοδόσιος σχολιάζει τη σύγκριση με αντίστοιχο rave πάρτι στη Σλοβακία, όπου ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ είχε εμφανιστεί σε γιγαντοοθόνη ανοίγοντας την εκδήλωση έξω από τον επιβλητικό καθεδρικό της Αγίας Ελισάβετ, μετατρέποντας το ιστορικό κτίριο του 14ου αιώνα σε open-air dance stage για μία νύχτα. Παρά το γεγονός ότι το περιστατικό αυτό στο εξωτερικό προκάλεσε διεθνή αίσθηση, ο ιερέας τονίζει ότι η παρουσία ιερέων σε τέτοιες εκδηλώσεις δεν αποτελεί απαραίτητα πρόοδο.

«Το γεγονός ότι πριν από κάποιες εβδομάδες είδαμε τον παπά Λέων ΙΔ’ να εμφανίζεται σε αντίστοιχο πάρτι στην Σλοβακία, δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να το θεωρήσουμε πρόοδο. Η δουλειά η δικιά μας ως ιερείς δεν είναι για να βρισκόμαστε παντού, εμείς είμαστε εδώ για να κοινωνήσουμε, αλλά τώρα να πηγαίνουμε σε αυτά δεν ωφελεί κάπου. Αλλά είναι κάτι διαφορετικό που δεν είναι κακό, όμως πολλά τέτοια πάρτι δεν είναι “καθαρά”.

Το πάρτι στο Γαλάτσι δεν ενόχλησε κανέναν, ίσα ίσα το διασκέδασαν όλοι. Αν διοργανωθεί ξανά κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να είναι σε συνεννόηση με την εκκλησία σε περίπτωση που έχουμε κάποια αγρυπνία ή ακολουθίες για να μην συμπέσουν μαζί».

Το πάρτι στη Σλοβακία άνοιξε τη συζήτηση για τα όρια ανάμεσα στη σύγχρονη διασκέδαση και τον σεβασμό των θρησκευτικών χώρων – ένα θέμα που πλέον μεταφέρεται και στην Ελλάδα μετά την rave εκδήλωση στο Γαλάτσι.