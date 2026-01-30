Γαλάτσι: Έπεσαν σοβάδες σε τάξη δημοτικού σχολείου – Από τύχη δεν τραυματίστηκαν μαθητές και δάσκαλοι

Από τύχη δεν τραυματίστηκε κανένα παιδί σε δημοτικό σχολείο στο Γαλάτσι, μιας και τάξη μοιάζει πλέον με βομβαρδισμένο τοπίο καθώς γέμισε με σοβάδες που έπεσαν από το ταβάνι.

Το σοβαρό ατύχημα -για καλή τύχη μαθητών και δασκάλων- έγινε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και στην αίθουσα που γίνονται τα μαθήματα πληροφορικής. Μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του δημοτικού σχολείου στο Γαλάτσι καταγγέλλει πως το κτίριο είναι παλιό και υπάρχει τεράστια ανάγκη για έργα συντήρησης τα οποία όμως δεν έχουν γίνει. Την ίδια στιγμή κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για ελέγχους σε όλα τα σχολεία της χώρας, καθώς δεν είναι το πρώτο στο οποίο πέφτουν σοβάδες και τοίχοι.

«Η τύχη μας βοήθησε ακόμα μία φορά και δεν χτύπησε κάποιο παιδί, γιατί ήταν Σαββατοκύριακο, δεν ήταν σε ώρα που λειτουργούσε το σχολείο που έγινε το συμβάν, αλλά επειδή τα περιστατικά όχι μόνο στο δικό μας σχολείο, τα οποία έχουμε επισημάνει προς τον Δήμο, τα προβλήματα που υπάρχουν είναι πάρα πολλά, έχουμε δει, από πτώσεις ταβανιών, σοβάδων κλπ στα σχολεία. Πρόσφατα ήταν στο Πόρτο Ράφτη που χτύπησε κάποιο παιδί», είπε αρχικά ο Σπυρίδων Χόρτης στο ΕΡΤnews.

«Τώρα εκ των υστέρων έγινε ο έλεγχος αυτό είναι, αυτή είναι η ουσία. Αλλά όπως είπα και πιο πριν, εμείς σαν σύλλογος έχουμε επισημάνει ότι το σχολείο ότι έχει πολλά προβλήματα. Είναι ένα παλιό σχολείο, οπότε, όπως καταλαβαίνεται είναι ένα παλιό σχολείο, έχει περισσότερες ανάγκες συντήρησης και προληπτικούς ελέγχους. Εμείς οι εκπαιδευτικοί, η δουλειά μας είναι ότι δεν είμαστε τεχνικοί για να μπορούμε να κάνουμε την εκτίμηση.

Αυτό πιστεύω ότι είναι ευθύνη του Δήμου και της πολιτείας για να ελέγχει την καταλληλότητα των κτιρίων για να μπαίνουν τα συνεργεία. Εμείς ούτως ή άλλως για πάρα πολλά προβλήματα που υπάρχουν, έχουμε κάνει πολλές φορές υπόμνημα προς τον Δήμο και έχουμε ζητήσει να ελεγχθούν» συνέχισε.

«Από κει και πέρα θεωρώ ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο στο δικό μας σχολείο, μόνο στον δικό μας Δήμο, ότι γενικότερα το κράτος και η πολιτεία, δεν ξοδεύει τα χρήματα που θα έπρεπε να ξοδέψει για να συντηρούνται τα σχολεία και να υπάρχουν τα κατάλληλα κτίρια για να πηγαίνουν τα παιδιά να κάνουν μάθημα», κατέληξε.

Ο Δήμος αυτή τη στιγμή έχει προχωρήσει σε εργασίες ώστε πολύ σύντομα η αίθουσα να είναι και πάλι λειτουργική.