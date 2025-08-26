Ελλάδα

Γαλάτσι: Πατέρας αγκαλιά με το μωρό του βρέθηκε αντιμέτωπος με διαρρήκτη – Τους απείλησε με κατσαβίδι

Ο πατέρας καταδίωξε τον δράστη ο οποίος έπεσε από το μπαλκόνι για να γλιτώσει - Λόγω της πτώσης τραυματίστηκε και συνελήφθη
Περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ.
Φωτογραφία Αρχείου / Eurokinissi

Τον απόλυτο τρόμο έζησε το απόγευμα της Κυριακής (24.08.2025) ένας άνδρας, μέσα στην πολυκατοικία του στο Γαλάτσι, πέφτοντας θύμα διάρρηξης. Το θύμα βρέθηκε αντιμέτωπο με τον δράστη ενώ κράταγε στην αγκαλιά του το μωρό του.

Η διάρρηξη έγινε σε πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Ο δράστης πριν βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο με τον πατέρα, κατάφερε να παραβιάσει τις κλειδαριές άλλου διαμερίσματος. Εν τέλει, λίγο μετά, είδε μπροστά του τον άνδρα και τον απείλησε με κατσαβίδι χωρίς να συγκινηθεί με την παρουσία του μωρού του.

Σε κατάσταση σοκ, ο πατέρας καταδίωξε τον άγνωστο με αποτέλεσμα ο δράστης να πηδήξει από το μπαλκόνι για να το βάλει στα πόδια, αναφέρει η ΕΡΤ.

Η πτώση του προκάλεσε σοβαρά κατάγματα, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί στο έδαφος.

Λίγο αργότερα αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. τον συνέλαβαν, αφού πρώτα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περίθαλψη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ισχυροί άνεμοι έως 7 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες στους 34 βαθμούς Κελσίου - Έρχονται βροχές το Σαββατοκύριακο
Η ζέστη θα κορυφωθεί την Πέμπτη, όμως αυτός ο «μίνι καύσωνας δεν θα διαρκέσει περισσότερο από μερικές ώρες, αφού από το Σαββατοκύριακο οι βροχές θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας
Καιρός
Newsit logo
Newsit logo