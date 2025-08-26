Γαλάτσι: Πατέρας αγκαλιά με το μωρό του βρέθηκε αντιμέτωπος με διαρρήκτη – Τους απείλησε με κατσαβίδι

Τον απόλυτο τρόμο έζησε το απόγευμα της Κυριακής (24.08.2025) ένας άνδρας, μέσα στην πολυκατοικία του στο Γαλάτσι, πέφτοντας θύμα διάρρηξης. Το θύμα βρέθηκε αντιμέτωπο με τον δράστη ενώ κράταγε στην αγκαλιά του το μωρό του.

Η διάρρηξη έγινε σε πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Ο δράστης πριν βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο με τον πατέρα, κατάφερε να παραβιάσει τις κλειδαριές άλλου διαμερίσματος. Εν τέλει, λίγο μετά, είδε μπροστά του τον άνδρα και τον απείλησε με κατσαβίδι χωρίς να συγκινηθεί με την παρουσία του μωρού του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε κατάσταση σοκ, ο πατέρας καταδίωξε τον άγνωστο με αποτέλεσμα ο δράστης να πηδήξει από το μπαλκόνι για να το βάλει στα πόδια, αναφέρει η ΕΡΤ.

Η πτώση του προκάλεσε σοβαρά κατάγματα, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί στο έδαφος.

Λίγο αργότερα αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. τον συνέλαβαν, αφού πρώτα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περίθαλψη.