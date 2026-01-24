Ελλάδα

Γαλάτσι: Βίντεο – ντοκουμέντο από την καταδρομική επίθεση κουκουλοφόρων σε σχολείο με ρόπαλα και βεγγαλικά

Ορισμένοι από τους δράστες τραβούσαν με βίντεο τις πράξεις τους από τις οποίες υπέστη εγκαύματα ένας 14χρονος μαθητής
Καταδρομική επίθεση κουκουλοφόρων σε σχολείο του Γαλατσίου

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας στο Γαλάτσι για να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι πέντε κουκουλοφόροι που πέταξαν βεγγαλικά στο προαύλιο του 3ου – 4ου Γυμνασίου, τραυματίζοντας στο πόδι έναν 14χρονο μαθητή.

Υπενθυμίζεται ότι πέντε ανήλικοι που φορούσαν κουκούλες για να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους, εισέβαλαν στις 23 Ιανουαρίου στο συγκεκριμένο σχολείο στο Γαλάτσι με ρόπαλα και πέταξαν βεγγαλικά στο προαύλιο, την ώρα της Γυμναστικής, όταν αθλούνταν δεκάδες παιδιά.

Ένας 14χρονος έπαθε έγκαυμα στο πόδι και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή αμέσως μετά την πράξη τους και αναζητούνται.

Ωστόσο, οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους βίντεο, το οποίο μπορεί να τις οδηγήσει στα ίχνη της παρέας των πέντε ανηλίκων.

Και αυτό επειδή ορισμένοι από αυτούς τραβούσαν με βίντεο με τις πράξεις τους.

 

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Τμήματος Ασφαλείας Γαλατσίου, για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

