Γαλάτσι: Στο νοσοκομείο με εγκαύματα 14χρονος από βεγγαλικά που πέταξαν ανήλικοι στο σχολείο

Ο 14χρονος έπαθε έγκαυμα στο πόδι και μεταφέρθηκε στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού»
Περιπολικό
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Βασίλης Παπαδόπουλος

Ανήλικοι που φορούσαν κουκούλες πέταξαν βεγγαλικά στο προαύλιο του 3ου – 4ου Γυμνασίου στο Γαλάτσι. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί στο πόδι όπου έπαθε εγκαύματα ένας 14χρονος μαθητής.

Οι ανήλικοι κουκουλοφόροι δράστες εκτόξευσαν τα βεγγαλικά από έξω προς το προαύλιο του Γυμνασίου στο Γαλάτσι, την ώρα της Γυμναστικής, όπου αθλούνταν δεκάδες παιδιά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Τμήματος Ασφαλείας Γαλατσίου, για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό μίας παρέας πέντε ανηλίκων.

Ο 14χρονος υπέστη έγκαυμα στο πόδι και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή αμέσως μετά την πράξη τους.

Ελλάδα
