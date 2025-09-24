Γαύδος: 63 μετανάστες διασώθηκαν σε επιχείρηση του Λιμενικού και της Frontex

Ένα σκάφος με δεκάδες μετανάστες εντοπίστηκε σήμερα (24.09.2025) σε θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν δυνάμεις της Frontex για την διάσωσή τους, με το Λιμενικό Σώμα να αναλαμβάνει τον συντονισμό της επιχείρησης.

Οι αφίξεις μεταναστών στην συγκεκριμένη περιοχή παραμένει σταθερή τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο το Λιμενικό παραμένει σε επιφυλακή και σε συνεργασία με την Frontex εκτελεί εγκαίρως αποστολές έρευνας και διάσωσης.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης 63 αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε από σκάφος της δύναμης Frontex στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι μετανάστες περισυνελέγησαν με ασφάλεια και μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου.