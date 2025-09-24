Ελλάδα

Γαύδος: 63 μετανάστες διασώθηκαν σε επιχείρηση του Λιμενικού και της Frontex

Οι μετανάστες περισυνελέγησαν με ασφάλεια και μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου
Σκάφος του Λιμενικού Σώματος
ΠΛΩΤΟ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΤΟΥ ΛΥΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)

Ένα σκάφος με δεκάδες μετανάστες εντοπίστηκε σήμερα (24.09.2025) σε θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν δυνάμεις της Frontex για την διάσωσή τους, με το Λιμενικό Σώμα να αναλαμβάνει τον συντονισμό της επιχείρησης.

Οι αφίξεις μεταναστών στην συγκεκριμένη περιοχή παραμένει σταθερή τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο το Λιμενικό παραμένει σε επιφυλακή και σε συνεργασία με την Frontex εκτελεί εγκαίρως αποστολές έρευνας και διάσωσης.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης 63 αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε από σκάφος της δύναμης Frontex στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι μετανάστες περισυνελέγησαν με ασφάλεια και μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου.

Έρχεται φθινόπωρο διαρκείας – Πέφτει η θερμοκρασία, ισχυρές καταιγίδες από το Σάββατο
Από το Σάββατο το βράδυ θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες στη δυτική  Ελλάδα που θα επεκταθούν την Κυριακή στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη, αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας
Βροχή 2
Ψυχομετρικές αξιολογήσεις σε συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ στο προσωπικό του σιδηροδρόμου
Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν ψυχομετρικές δοκιμασίες για τη μνήμη, την προσοχή, τη συγκέντρωση και την επικοινωνία, ψυχοκινητικές δοκιμασίες που αξιολογούν την ταχύτητα αντίδρασης και τον συντονισμό
ΓΕΕΘΑ
