Γαύδος: Άκαρπες οι έρευνες μετά την ανατροπή λέμβου – Ένας νεκρός και 25 αγνοούμενοι

Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, για τον εντοπισμό των αγνοουμένων μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο που βυθίστηκε.

Στην λέμβο που ναυάγησε ανοιχτά της Γαύδου επέβαιναν συνολικά 77 άτομα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των 51 διασωθέντων. Ένας άνθρωπος έχει εντοπιστεί νεκρός και οι υπόλοιποι 25 αγνοούνται.

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Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στην περιοχή επιχειρούν τέσσερα παραπλέοντα πλοία, σκάφη και εναέρια μέσα της Frontex, καθώς και ένα ελικόπτερο του Λιμενικού Σώματος.

Οι 51 διασωθέντες έχουν ήδη περισυλλεγεί και βρίσκονται ασφαλείς στα πλοία που συμμετείχαν στην επιχείρηση. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, πρόκειται να μεταφερθούν στην Κρήτη, με προορισμό την Παλαιόχωρα και την Αγία Γαλήνη, αντίστοιχα, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Στην περιοχή επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 5 μποφόρ, γεγονός που δυσχεραίνει τις έρευνες.

Οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα, Δευτέρα, με τις Αρχές να επιχειρούν να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες ή στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό των αγνοουμένων, σε μια μεγάλη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.