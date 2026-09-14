Ο Αλκέτ Ριζάι δραπέτευσε μετά τους πυροβολισμούς στο beach bar στην Ανάβυσσο: Δεν επέστρεψε στη φυλακή από την άδειά του

Επίσημα δραπέτης θεωρείται πλέον ο Αλκέτ Ριζάι, μετά τους αιματηρούς πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στην Ανάβυσσο. Ο γνωστός ποινικός που βρίσκονταν έξω από τα κάγκελα λόγω άδειας, δεν επέστρεψε σήμερα (14.09.2026) στις φυλακές Δομοκού όπως όφειλε, και έτσι στελέχη της ΕΛΑΣ έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν τα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar στην Ανάβυσσο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 εργαζόμενοι. Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί ο 41χρονος ιδιοκτήτης του beach bar αλλά και η 39χρονη σύζυγός του με τις κατηγορίες της ψευδής κατάθεσης, υπόθαλψης εγκληματία και ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Από την έρευνα αποδείχθηκε και η εμπλοκή του Αλκέτ Ριζάι, πασίγνωστου Αλβανού βαρυποινίτη.

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Οι αρχές ξεκίνησαν να τον αναζητούν από την πρώτη στιγμή χωρίς όμως να φτάνουν στα ίχνη του. Σήμερα το πρωί ωστόσο, η άδεια που είχε λάβει έληξε και κανονικά έπρεπε να επιστρέψει ξανά στις φυλακές του Δομοκού. Δεν εμφανίστηκε ποτέ.

Έτσι, ξεκίνησε νέος κύκλος ερευνών για τον εντοπισμό του. Έμπειρα στελέχη της ΕΛΑΣ τον αναζητούν στις διευθύνσεις που είχε δηλώσει για να λάβει την άδειά του ενώ ψάχνουν και το σήμα του κινητού τηλεφώνου του.

Πέρα από τον Αλκέτ Ριζάι, οι αρχές αναζητούν ακόμη ένα άτομο για τους πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο.

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Οι πυροβολισμοί στην Ανάβυσσο

Η ΕΛΑΣ έλαβε κλήση περίπου στις 05:15 τα ξημερώματα της Κυριακής για τους πυροβολισμούς στο beach bar, επί της Λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου.

Κλιμάκια έσπευσαν στο σημείο, ωστόσο δεν εντόπισαν τους εμπλεκόμενους. Εκεί, βρήκαν δύο κάλυκες και κυλίδες αίματος, ενώ οι δύο τραυματίστηκαν εντοπίστηκαν λίγο αργότερα, στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων.

Πρόκειται για έναν 20χρονο Έλληνα, ο οποίος έφερε τραυματισμό από θραύσμα γυαλιού, και έναν 41χρονο Πακιστανό, ο οποίος έφερε διαμπερές τραύμα από σφαίρα στη γάμπα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο τραυματίες έδωσαν διαφορετικές εκδοχές για το περιστατικό.

Από την έρευνα της αστυνομίας και την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού, το οποίο εξετάζεται λεπτομερώς, ο Αλκέτ Ριζάι φέρεται να βρισκόταν στο κατάστημα μαζί με την παρέα του.

Όταν το beach bar έκλεισε τη μουσική λόγω της περασμένης ώρας, ο βαρυποινίτης έφυγε μαζί με τα άτομα που τον συνόδευαν, όμως λίγο αργότερα, όμως, φέρεται να έβαλε εκείνος και η παρέα του στο αυτοκίνητο τη μουσική στη διαπασών.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος τότε, βγήκε για να του κάνει παρατήρηση και ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση. Η φασαρία έκανε εργαζόμενους και πελάτες να βγαίνουν από το κατάστημα, ενώ κατά τις πληροφορίες που εξετάζουν οι Αρχές, τότε ήταν που ο Αλκέτ Ριζάι φέρεται να έβγαλε όπλο.

Εξετάζεται από τις αρχές το ενδεχόμενο να πυροβόλησε στον αέρα. Στη συνέχεια, άνδρας που βρισκόταν στην απέναντι πλευρά φέρεται να έβγαλε επίσης όπλο και να πυροβόλησε προς την πλευρά του βαρυποινίτη.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον το υλικό από τις κάμερες, τις καταθέσεις και τα ευρήματα από το σημείο, προκειμένου να διαπιστώσουν με ακρίβεια ποιος πυροβόλησε, πόσοι πυροβολισμοί έπεσαν και ποιος ήταν ο ρόλος των εμπλεκομένων στη συμπλοκή.