Ελλάδα

Κλειστά τα φαρμακεία της Αττικής σήμερα

Για την κάλυψη των αναγκών του κοινού θα βρίσκονται σε λειτουργία τα διημερεύοντα και διανυκτερεύοντα φαρμακεία, όπως προβλέπεται για τις ημέρες αργίας
(EUROKINISSI)
(EUROKINISSI)
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Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Δευτέρα (14.09.2026), τα φαρμακεία της Αττικής, λόγω της εορτής της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού.

Η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Περιφέρειας. Ως εκ τούτου, τα φαρμακεία δεν θα λειτουργήσουν με το συνηθισμένο ωράριό τους.

Οι πολίτες, ωστόσο, δεν θα μείνουν χωρίς δυνατότητα πρόσβασης σε φαρμακευτικά σκευάσματα και υπηρεσίες, καθώς θα λειτουργούν θα βρίσκονται σε λειτουργία τα διημερεύοντα και διανυκτερεύοντα φαρμακεία, όπως προβλέπεται για τις ημέρες αργίας.

Η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Περιφέρειας. Ως εκ τούτου, τα φαρμακεία δεν θα λειτουργήσουν με το συνηθισμένο ωράριό τους.

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Ελλάδα
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