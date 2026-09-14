Κλειστά τα φαρμακεία της Αττικής σήμερα

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Δευτέρα (14.09.2026), τα φαρμακεία της Αττικής, λόγω της εορτής της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού.

Η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Περιφέρειας. Ως εκ τούτου, τα φαρμακεία δεν θα λειτουργήσουν με το συνηθισμένο ωράριό τους.

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Οι πολίτες, ωστόσο, δεν θα μείνουν χωρίς δυνατότητα πρόσβασης σε φαρμακευτικά σκευάσματα και υπηρεσίες, καθώς θα λειτουργούν θα βρίσκονται σε λειτουργία τα διημερεύοντα και διανυκτερεύοντα φαρμακεία, όπως προβλέπεται για τις ημέρες αργίας.

Η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Περιφέρειας. Ως εκ τούτου, τα φαρμακεία δεν θα λειτουργήσουν με το συνηθισμένο ωράριό τους.