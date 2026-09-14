Γεωργιάδης: Διαφημίσεις για κλινικές όπως η Stem Clinic θα απαγορευτούν – Φτιάχνουμε App με QR code για τις άδειες των ιατρείων

Μερικές από τις επόμενες κινήσεις του υπουργείου Υγείας για τον περιορισμό κλινικών μακροβιότητας, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο του Κολωνακίου, ανακοίνωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός υγείας μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (14.09.2026) στον ΣΚΑΪ ανακοίνωσε νομοθετικές παρεμβάσεις για κλινικές σαν την Stem Clinic όπου έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε μάλιστα για τη δημιουργία App όπου πολίτες θα μπορούν να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο, ποια ιατρεία έχουν άδεια.

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Η εν λόγω παρέμβαση έρχεται μετά τις αποκαλύψεις πως η γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη εργαζόταν χωρίς άδεια.



«Θα καλέσω τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, το ΕΚΠΑ για να συσταθεί μια μία διεπιστημονική επιτροπή για την ιατρική μακροβιότητας. Μέσα στον νόμο που θα φτιάξουμε θα κάνουμε και ένα Αpp που κάθε ιατρείο θα έχει ένα QR code για να βλέπει ο πολίτης την άδειά του», ανέφερε συγκεκριμένα ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ανακοίνωσε πως σε αντίθεση με όσα γίνονταν μέχρι τώρα, διαφημίσεις τέτοιου είδους κλινικών θα απαγορευτούν.

«Πριν από 10 ημέρες στη ΔΕΘ είχα κάνει μια συνάντηση με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Μια από τις προτάσεις που έκαναν ήταν η απαγόρευση των διαφημίσεων αυτών πριν τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη», δήλωσε συγκεκριμένα.

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Για τη μοιραία κλινική Stem Clinic που δρούσε στο Κολωνάκι, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε πως είχε άδεια παθολογικού ιατρείου και η λέξη «Clinic» χρησιμοποιούνταν για διαφημιστικούς λόγους.



«Το ιατρείο αποφάσισε παράνομα να κάνει ιατρικές πράξεις που δεν επιτρέπεται. Έχουμε παραβίαση του νόμου και εξαπάτηση των πολιτών. Η πλασμαφαίρεση πρέπει να γίνεται εκεί τα τελευταία 5 χρόνια. Άδεια παθολογικού ιατρείου είχε, το clinic το έβαζαν αυτοί στον τίτλο».

Πρόσθεσε, επίσης, ότι «ο ΙΣΑ είχε κάνει ελέγχους 3 φορές στο ιατρείο αυτό άρα δεν ισχύει ότι υπήρχε αμέλεια. Ένας απατεώνας πάντα μπορεί να υπάρχει, σε οποιονδήποτε έλεγχο ο απατεώνας μπορεί να κρύψει κάτι. Αυτό που γινόταν σε αυτό το ιατρείο δεν είχε καμία σχέση με την ιατρική μακροβιότητας».

Ο υπουργός Υγείας ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του τονίζοντας πως θεραπείες πλασμαφαίρεσης πρέπει να γίνονται αυστηρά σε νοσοκομεία καθώς εγκυμονούν πολλούς κινδύνους, όπως ανακοπή.