Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: «Μπούκαραν» με τσεκούρι και λοστό σε βενζινάδικο, πήραν από το ταμείο 500 ευρώ

Τρία από τα άτομα κατέβηκαν από το όχημα και, υπό την απειλή τσεκουριού και κάνοντας χρήση λοστού ακινητοποίησαν τον υπάλληλο
Αστυνομία
Photo / Eurokinissi
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Συναγερμός στην αστυνομία στη Θεσσαλονίκη για ληστεία σε βενζινάδικο τα ξημερώματα της Δευτέρας (14.09.2026) κοντά στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όχημα στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα έφτασε γύρω στις 04:00 στο πρατήριο.

Τρία από τα άτομα κατέβηκαν από το όχημα και, υπό την απειλή τσεκουριού και κάνοντας χρήση λοστού ακινητοποίησαν τον υπάλληλο, από τον οποίο αφαίρεσαν 500 ευρώ.

Στη συνέχεια, τράπηκαν σε φυγή. Μέχρι στιγμής, οι δράστες δεν έχουν εντοπιστεί και αναζητούνται από την Αστυνομία.

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