Ιατρική του Τρόπου Ζωής: Η Πόπη Καλαϊτζή εξηγεί τι είναι πραγματικά το «Lifestyle Medicine»

«Longevity», «wellness», «ολιστική ιατρική» και «μακροζωία». Αυτές οι λέξεις «παίζουν» στον δημόσιο διάλογο μετά τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε ιατρείο στο Κολωνάκι στο οποίο διενεργούνταν επικίνδυνες επεμβατικές θεραπείες, όπως η πλασμαφαίρεση. Η επιστήμη διαχωρίζει τους συγκεκριμένους όρους που χρησιμοποιούνται συχνά χωρίς σαφή επιστημονικά όρια, κατατάσσοντάς του σε μία συγκεκριμένη κατηγορία: στην Ιατρική του Τρόπου Ζωής (Lifestyle Medicine).

Η συζήτηση άνοιξε με αφορμή τις δημόσιες επιθέσεις που δέχεται η γιατρός Πόπη Καλαϊτζή για την επαγγελματική της δραστηριότητα στον συγκεκριμένο χώρο, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η ίδια έδωσε νέα συνέντευξη στο iatropedia.gr και τη Γιάννα Σουλάκη, μιλώντας για την Ιατρική του Τρόπου Ζωής.

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Με ανάρτησή της στις 13 Σεπτεμβρίου, απάντησε στις επικρίσεις, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται να συνδεθεί η Lifestyle Medicine με πρακτικές που δεν έχουν σχέση με το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.

Προς υπεράσπισή της, επικαλείται τις τοποθετήσεις του καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Harvard Στέφανου Κάλη και του ακαδημαϊκού και ομότιμου καθηγητή του ΕΚΠΑ Γεώργιου Χρούσου, υποστηρίζοντας πώς η Ιατρική του Τρόπου Ζωής αποτελεί διακριτό και επιστημονικά τεκμηριωμένο πεδίο.

Προσθέτει δε, πώς η διαστρέβλωση γίνεται εσκεμμένα, ώστε να πληγεί η προσωπική και επαγγελματική της υπόσταση και μέσω της ίδιας, ο σύζυγός της Κωστής Χατζηδάκης, για πολιτικούς λόγους.

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Πόπη Καλαϊτζή: Οι 6 άξονες στην Ιατρική του Τρόπου Ζωής

Πέρα από τη σημερινή αντιπαράθεση, η Πόπη Καλαϊτζή είχε μιλήσει αναλυτικά για το αντικείμενό της ήδη από τον Ιούνιο του 2025, φιλοξενούμενη στο στούντιο Health Talks του Iatropedia.

Όπως λέει η ίδια, μιλώντας στη δημοσιογράφο Γιάννα Σουλάκη, την Ιατρική του Τρόπου Ζωής τη διδάχθηκε στην Γερμανία και από εκεί την έφερε πλέον στην Ελλάδα.

Η λεπτομερής περιγραφή του αντικειμένου της συγκεκριμένης επιστήμης, απομακρύνει από τη σημερινή, συχνά εμπορική χρήση των όρων «wellness» και «longevity». Το Lifestyle Medicine επικεντρώνεται σε έξι συγκεκριμένους άξονες που επηρεάζουν την υγεία, που δεν έχουν καμία σχέση με περίεργες βιταμίνες, σκευάσματα και αμφισβητούμενες πρακτικές.

Οι έξονες αυτοί είναι: 1) η διατροφή, 2) η σωματική δραστηριότητα, 3) ο ύπνος, 4) η διαχείριση του στρες, 5) οι κοινωνικές σχέσεις και 6) η αποφυγή επιβλαβών ουσιών και εξαρτητικών συμπεριφορών.

«Αυτό που λέμε σήμερα ιατρική του τρόπου ζωής είναι κάτι που έχει ήδη περιγράψει ο Ιπποκράτης. Ο Ιπποκράτης χώριζε την ιατρική σε τρεις τομείς: την παθολογία, τη χειρουργική και τη “δίαιτα” – όχι με τη σημερινή έννοια, αλλά με την έννοια του τρόπου ζωής. Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής δεν είναι πια συμπληρωματικές, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεραπεία των χρόνιων και μη μεταδοτικών νοσημάτων», αναφέρει η ίδια στη συνέντευξή της.

Δεν πρόκειται, επομένως, για μια εναλλακτική θεραπεία που έρχεται να αντικαταστήσει την ιατρική. Αλλά, αποκλειστικά -όπως αναφέρει η ίδια η Πόπη Καλαϊτζή– για αλλαγές στον τρόπο ζωής, οι οποίες αντιμετωπίζονται ως μέρος της πρόληψης και, όπου υπάρχουν οι σχετικές ενδείξεις, ως ενίσχυση της θεραπευτικής αντιμετώπισης των χρόνιων νοσημάτων.

Δείτε τη συνέντευξη στο Health Talks του Iatropedia.gr:

Το επιστημονικό τείχος απέναντι στον τσαρλατανισμό

Όσοι πουλάνε ψευδοεπιστήμη συνήθως απορρίπτουν την κλασική ιατρική για να πουλήσουν σκευάσματα ή «θαύματα». Αντίθετα, η Ιατρική του Τρόπου Ζωής λειτουργεί ως ο απόλυτος σύμμαχος των κλασικών θεραπειών, καθώς είναι αποδεδειγμένο από μελέτες πώς οι ανθυγιεινές συνήθειες δημιουργούν ένα χρόνιο φλεγμονώδες περιβάλλον που ακυρώνει τη δράση των κλασσικών φαρμάκων.

Η προσέγγιση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία στην ογκολογία και στην επιβίωση μετά τον καρκίνο.

Η Πόπη Καλαϊτζή είναι μέλος της ιατρικής ομάδας του Ιατρείου Επιζώντων Καρκίνου, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ στο Νοσοκομείο «Αττικόν». Εκεί οι ασθενείς ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά στην αποκατάστασή τους, με τη βοήθεια των ειδικών.

«Είμαι πολύ υπερήφανη για πολλές από τις ασθενείς μου με καρκίνο, πάρα πολύ υπερήφανη. Κι έχω να σας πω, ότι αυτή η υπερηφάνεια δεν είναι για κάτι που έχω κάνει εγώ. Είναι για κάτι που έχουν κάνει οι ίδιες οι ασθενείς μου. Σίγουρα με τη δική μου παρότρυνση και της ομάδας μου, αλλά αυτό που τους λέω είναι ότι, “δυστυχώς εγώ δεν μπορώ απλά να σε χειρουργήσω. Δεν μπορώ απλά να σου γράψω ένα φάρμακο. Πρέπει να σε πείσω να κάνεις εσύ αλλαγές και εγώ να είμαι συνοδοιπόρος σου”».

Ο γιατρός δεν υπόσχεται στον ασθενή ότι η διατροφή ή η άσκηση θα «θεραπεύσουν» τον καρκίνο. Δεν του ζητά να εγκαταλείψει την ογκολογική θεραπεία.

Τον βοηθά να αντιμετωπίσει όλους εκείνους τους τροποποιήσιμους παράγοντες της ζωής του που μπορούν να επηρεάσουν την υγεία, τη λειτουργικότητα, την ανάρρωση και, ανάλογα με την πάθηση, την πορεία της νόσου.

Από τη Γερμανία στην Ελλάδα

Στην ίδια συνέντευξη, η Πόπη Καλαϊτζή περιγράφει την ακαδημαϊκή της πορεία:

«Ήθελα να γίνω γιατρός από παιδί, παρόλο που δεν είχαμε κανέναν γιατρό στην οικογένεια. Στη Θεσσαλονίκη, όπου σπούδασα, από το δεύτερο έτος μπήκα εθελοντικά στα χειρουργεία. Μου άρεσε να ράβω, να διασωληνώνω, να είμαι στα επείγοντα. Τα καλοκαίρια δούλευα εθελοντικά στο ΕΚΑΒ».

«Μεγαλώνοντας, ανακάλυψα ότι θέλω να βοηθάω ανθρώπους όχι μόνο να σώσουν τη ζωή τους, αλλά και να τη φτιάξουν από την αρχή. Η Ιατρική του Τρόπου Ζωής είναι το όχημα γι’ αυτό».

Για την εκπαίδευσή της στη Γερμανία είχε πει:

«Στη Γερμανία, όπου ειδικεύτηκα στην Ιατρική του Τρόπου Ζωής, από το 2013 συνταγογραφούσα αλλαγές στον τρόπο ζωής. Αυτή τη γνώση φέρνουμε τώρα και στην Ελλάδα».

Στα βιογραφικά στοιχεία της αναφέρονται η ειδικότητα της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, ακαδημαϊκή δραστηριότητα στο ΕΚΠΑ και εκπαίδευση στη Lifestyle Medicine, ενώ έχει αναπτύξει δραστηριότητα και στον χώρο της αποκατάστασης ασθενών μετά τον καρκίνο.