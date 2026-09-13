Γαύδος: Ένας νεκρός και 25 αγνοούμενοι από ανατροπή λέμβου – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Ανατροπή βάρκας που μετέφερε 77 μετανάστες σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (13.09.2026) ανοιχτά της Γαύδου. Κατά την μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού, ένας άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ενώ 25 άλλοι παραμένουν αγνοούμενοι.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, 38 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, μετά τον εντοπισμό λέμβου με μετανάστες. Στην περιοχή επιχειρούν ήδη 4 παραπλέοντα πλοία, 2 σκάφη και 1 εναέριο μέσο της Frontex.

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Επίσης, στο σημείο σπεύδουν ναυαγοσωστικό του Λιμενικού, ακόμη ένα πλοίο της Frontex, ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας και μη επανδρωμένο μέσο της Frontex.

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 51 αλλοδαποί, ενώ έχει εντοπιστεί ένας αλλοδαπός χωρίς τις αισθήσεις του. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό περίπου 25 αγνοουμένων.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των διασωθέντων, στη λέμβο επέβαιναν αρχικά 77 άτομα, ενώ το σκάφος έχει ημιβυθιστεί.

Στην περιοχή επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι 4 μποφόρ.