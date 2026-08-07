Ελλάδα

Γερμανία: Συνελήφθη 31χρονος για τρεις ανθρωποκτονίες μελών της greek mafia

Ο 31χρονος κατηγορείται για σωρεία εγκλημάτων και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
German policeman in the Bohemian Switzerland National Park, Hrensko, Czech Republic, on May 14, 2026. Every year German tourists head to the reserve to celebrate Vatertag (Father's Day), so joint patrols of Czech and German police officers together with park rangers supervise order and security in tourist-exposed areas.
Εικόνα αρχείου / Ondrej Hajek (CTK via AP Images)
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Στα χέρια των Αρχών της Γερμανίας έπεσε ένας 31χρονος, ο οποίος φέρεται να έχει εμπλοκή σε σοβαρές υποθέσεις δολοφονιών που συνδέονται με τη δράση του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα. Σε βάρος του εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης για τρεις ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο 31χρονος που συνελήφθη στη Γερμανία, έχει απασχολήσει τις Αρχές για σειρά ιδιαίτερα σοβαρών υποθέσεων, ανάμεσά τους και δολοφονίες. Σύμφωνα με την Αστυνομία, σε βάρος του υπήρχαν επίσης καταδικαστικές αποφάσεις για την εκτέλεση του Βαγγέλη Ζαμπούνη στις 14 Ιανουαρίου 2024 στον Νέο Κόσμο, αλλά και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε εκρήξεις και εμπρησμούς.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας πραγματοποιούσαν έρευνες για τον εντοπισμό του. Μέσα από τη συνεργασία με Αρχές του εξωτερικού διαπιστώθηκε ότι το τελευταίο διάστημα βρισκόταν σε περιοχή της Γερμανίας, όπου τελικά συνελήφθη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 31χρονος ήταν μέλος εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να παρασκεύαζε και να διακινούσε μεγάλες ποσότητες λαθραίων καπνικών προϊόντων. Η οργάνωση είχε παρουσία στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της χώρας και εξαρθρώθηκε τον Μάρτιο του 2025.

Ο 31χρονος αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, εμπρησμό, ανθρωποκτονία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης για υπόθεση αρπαγής σωφρονιστικού υπαλλήλου, αλλά και για υπόθεση κατοχής πολεμικού τυφεκίου τύπου «Kalashnikov».

Μετά τη σύλληψή του στη Γερμανία έχουν ήδη ξεκινήσει οι προβλεπόμενες διαδικασίες προκειμένου ο 31χρονος να εκδοθεί στην Ελλάδα και να βρεθεί ενώπιον των ελληνικών Αρχών για τις υποθέσεις που τον βαραίνουν.

Δεύτερος καταζητούμενος για τη δολοφονία στον Νέο Κόσμο

Όσον αφορά στον δεύτερο εκ των κατηγορουμένων για τη δολοφονία του Ευάγγελου Ζαμπούνη στο Νέο Κόσμο, από την αστυνομία δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και η φωτογραφία ατόμου, μέλους εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος αναζητείται δυνάμει σχετικού εντάλματος σύλληψης, για υπόθεση ανθρωποκτονίας, που έλαβε χώρα την 14-01-2024 στο Νέο Κόσμο Αττικής.

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