Γιάννενα: Δρόμος υποχώρησε και «κατάπιε» απορριμματοφόρο – Δεν τραυματίστηκε ο οδηγός

Όπως φαίνεται, άνοιξε ξαφνικά ένας μεγάλος κρατήρας στο δρόμο και το μηχάνημα καθαριότητας έπεσε μέσα σε αυτόν
μηχάνημα καθαρισμού
Το μηχάνημα καθαρισμού / φωτο ΑΠΕΜΠΕ

Στο τσακ γλύτωσε οδηγός απορριματοφόρου στα Γιάννενα, όταν δρόμος «κατάπιε» το μηχάνημα την ώρα που καθάριζε το οδόστρωμα.

Το περιστατικό με το απορριμματοφόρο συνέβη κοντά στο Πολυκλαδικό Λύκειο στα Γιάννενα στις 9:30 το πρωί (4/3/2026) και το γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Μάκης Χριστοδούλου.

Όπως φαίνεται, άνοιξε ξαφνικά ένας μεγάλος κρατήρας στο δρόμο και το μηχάνημα καθαριότητας έπεσε μέσα σε αυτόν. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε ο οδηγός.

Τα αίτια της καθίζησης του οδοστρώματος διερευνώνται, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, είναι πιθανή υπόγεια φθορά ή κακοτεχνία του οδοστρώματος.

