Πάτρα: Κι άλλο παιδί στο Καραμανδάνειο μετά από τραυματισμό με πατίνι – Και δεύτερο περιστατικό στο Ρίο

Πρόσφατο είναι το τραγικό περιστατικό στην Ηλεία, όπου ο 12χρονος Κωνσταντίνος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με πατίνι
Ηλεκτρικά πατίνια / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιώργος Κονταρίνης

Σοβαρό περιστατικό με τραυματισμό 11χρονου σημειώθηκε στην Κυπαρισσία. Άλλο παιδί που κινείτο με πατίνι έπεσε πάνω στον ανήλικο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο πόδι.

Ο 11χρονος που τραυματίστηκε από τη σύγκρουση άλλου παιδιού με πατίνι, μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Κυπαρισσίας και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Καραμανδάνειο στην Πάτρα. Σύμφωνα με την ενημέρωση του γονέα, ο 11χρονος αναμένεται να υποβληθεί τη Δευτέρα (04.05.2026) σε χειρουργική επέμβαση.

Όπως αναφέρει το tempo24.news.gr, την Πρωτομαγιά σημειώθηκε και άλλο περιστατικό στο Ρίο. Και εκεί ένα παιδί τραυματίστηκε από πατίνι. Μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο και θα χειρουργηθεί, επίσης τη Δευτέρα.

Το περιστατικό προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς σημειώθηκε σε έναν δημόσιο χώρο όπου καθημερινά κινούνται και παίζουν παιδιά. Παράλληλα, επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφαλούς χρήσης των πατινιών σε πλατείες, πεζόδρομους και χώρους με αυξημένη παρουσία πεζών.

Το θέμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα μετά το πρόσφατο τραγικό περιστατικό στην Ηλεία, όπου ο 12χρονος Κωνσταντίνος έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα με πατίνι.

