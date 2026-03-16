Γιάννης Παναγόπουλος: Αντιμέτωπος με κακούργημα ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ – Δεν δήλωσε 3,2 εκατ. ευρώ σύμφωνα με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

«Λαβράκι» έβγαλε ο έλεγχος στο πόθεν έσχες του Προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, μετά την αποκάλυψη ότι ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής ελέγχεται για υπόθεση υπεξαίρεσης 2,1 εκατομμυρίων ευρώ από εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια που προορίζονταν για προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης.

Όπως προέκυψε, ο Γιάννης Παναγόπουλος, δεν είχε δηλώσει στο πόθεν έσχες του, ποσό άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Ο επί μια εικοσαετία πρόεδρος της ΓΣΕΕ, ελέγχθηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για την εξαετία 2020- 2025 και διαπιστώθηκε ότι δεν είχε δηλώσει εισοδήματα που φτάνουν τα 3,2 εκ. ευρώ. Όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές, ο κ. Παναγόπουλος, ως φυσικό πρόσωπο, δεν συγκαταλέγεται ανάμεσα στους υπόχρεους για δήλωση περιουσιακής κατάστασης, εντούτοις έπρεπε να υποβάλλει πόθεν έσχες με την ιδιότητα του Προέδρου Ιδρυμάτων της ΓΣΕΕ, μέσω του οποίου φέρονται να διακινήθηκαν ποσά 73 εκατομμυρίων ευρώ για εκπαίδευση και κατάρτιση.

Στην «τσιμπίδα» και η Άννα Στρατινάκη

Η έρευνα για τον επικεφαλής της Αρχής, κ. Χαράλαμπο Βουρλιώτη και τους έμπειρους ελεγκτές της, δεν σταμάτησε ποτέ και όπως ήταν αναμενόμενο επεκτάθηκε και σε άλλα πρόσωπα που μπορεί να σχετίζονταν με την υπόθεση. Ένα από αυτά είναι η πρώην Γενική Γραμματέας Εργασίας, Άννα Στρατινάκη, που μετά την φερόμενη εμπλοκή του συντρόφου της στην υπόθεση, Ανδρέα Γεωργίου (μια από τις έξι ελεγχόμενες εταιρείες), δήλωσε ότι παραιτείται από την ανάληψη της Υποδιεύθυνσης της Επιτροπής Ελέγχου της Αγοράς. Η «τσιμπίδα» της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος έδειξε, λοιπόν, για την κ. Στρατινάκη ότι είχε υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες, με τη διαφορά μεταξύ δηλωθέντων και πραγματικών εισοδημάτων να φτάνει τα 1,3 εκατομμύρια ευρώ.

Σοβαρές ενδείξεις ότι και ο σύντροφος της και ιδιοκτήτης εταιρείας κυβερνοασφάλειας, στην οποία φέρεται να έφτασαν ποσά από τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, Ανδρέας Γεωργίου, παραβίασε το νόμο περί πόθεν έσχες, προέκυψαν κατά την ίδια έρευνα. Ο Ανδρέας Γεωργίου, φέρεται ότι μέσα σε ένα έτος 2023-2024 δεν δήλωσε περιουσία που υπολογίζεται μεταξύ 700-800 χιλιάδων ευρώ.

Η δικογραφία και για τους τρεις διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για περαιτέρω έρευνα, με ερευνώμενα αδικήματα τα κακουργήματα της μη δήλωσης ή της ανακριβούς δήλωσης πόθεν έσχες. Επίσης, η δικογραφία διαβιβάστηκε και στο Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να γίνει ο προβλεπόμενος και νόμιμος καταλογισμός στους υπόχρεους.

Υπενθυμίζεται, ότι περίπου εδώ και ένα μήνα είναι στα χέρια της Οικονομικής Εισαγγελίας Αθηνών, το πόρισμα Βουρλιώτη για το Γιάννη Παναγόπουλο, Πρόεδρο της ΓΣΕΕ και ακόμη πέντε ελεγχόμενα πρόσωπα. Γι’ αυτό διενεργείται ήδη κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα.

Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, που αριθμεί περίπου 60 σελίδες ανατέθηκε σε Επίκουρο Οικονομικό Εισαγγελέα και πολύ γρήγορα αναμένεται να «τρέξει» η έρευνα για τα κακουργήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Παύλος Μαρινάκης: Αυτοί που πρέπει να απαντήσουν είναι οι θιγόμενοι

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, όταν κλήθηκε να απαντήσει για τα αποτελέσματα του ελέγχου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σημείωσε πως: «Δεν μπορώ να γνωρίζω το περιεχόμενο των διατάξεων. Εφόσον ισχύουν τα δημοσιεύματα αυτοί που πρέπει να απαντήσουν είναι οι θιγόμενοι. Δεν μπορώ να απαντήσω εξ’ ονόματός τους».