Γιατρός από την Ηλεία έπεσε θύμα ληστείας στο Μετρό και χρειάστηκε να ζητιανέψει για να επιστρέψει

Συγκέντρωσε 23 ευρώ από επιβάτες με τα οποία κατάφερε να εξασφαλίσει το εισιτήριο της επιστροφής
Μια απίστευτη περιπέτεια έζησε ένας γιατρός από την Ηλεία, όταν έφτασε στην Αθήνα για ένα επαγγελματικό συνέδριο και άγνωστοι του έκλεψαν το πορτοφόλι στο Μετρό

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την εκπομπή Newsroom του ERTNews ο γιατρός από την Αμαλιάδα Ηλείας κατευθυνόταν με το μετρό προς το αεροδρόμιο για να συμμετάσχει σε επαγγελματικό συνέδριο, όταν έπεσε θύμα κλοπής. 

Σύμφωνα με την καταγγελία του, άγνωστοι αφαίρεσαν το πορτοφόλι του που περιείχε χρήματα, ταυτότητα, κάρτες και διπλώματα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί ούτε να ταξιδέψει ούτε να επιστρέψει στο σπίτι του.

Ο κ. Δημητρόπουλος περιέγραψε ότι μπήκε στο μετρό από το Περιστέρι, αλλά στο Σύνταγμα επικράτησε συνωστισμός λόγω καθυστερήσεων και, όπως είπε, «μέσα σε αυτό το σκηνικό, το πορτοφόλι μου έκανε φτερά». Όταν έφτασε στο αεροδρόμιο και χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει το πορτοφόλι του, διαπίστωσε ότι είχαν αφαιρεθεί χρήματα, κάρτες, ταυτότητα και διπλώματα.

 

Χωρίς να έχει τρόπο να ταξιδέψει όπως δήλωσε «άπλωσα το χέρι και άρχισα να ζητιανεύω».

Συγκέντρωσε 23 ευρώ από επιβάτες με τα οποία κατάφερε να εξασφαλίσει το εισιτήριο της επιστροφής. 

Λίγη ώρα αργότερα, το πορτοφόλι του βρέθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Αμπελοκήπων, ωστόσο χωρίς χρήματα.

Οι κάρτες είχαν ήδη ακυρωθεί, ενώ ο ίδιος προχώρησε σε μήνυση κατά αγνώστων.

