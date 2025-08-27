Ελλάδα

Γιατρός οπλίτης θητείας τοποθετήθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο της Ψερίμου για την υγειονομική κάλυψη του νησιού

Την σχετική απόφαση πήρε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης
Ένας γιατρός οπλίτης θητείας τοποθετήθηκε στην Ψέριμο για την υγειονομική κάλυψη του Περιφερειακού Ιατρείου του νησιού, με απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη.

Ο γιατρός οπλίτης θητείας που είναι πτυχιούχος Ιατρικής θα προσφέρει τις υπηρεσίες του για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των κατοίκων της Ψερίμου, όπως ανακοίνωσε σήμερα (27.08.2025) το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

O Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Θανάσης Δαβάκης δήλωσε σχετικά: «Οι Ένοπλες Δυνάμεις στέκονται διαρκώς στο πλευρό της κοινωνίας, έτοιμες να προσφέρουν βοήθεια όπου και όποτε χρειαστεί».

Στην συνέχεια πρόσθεσε: «Με στοχευμένες πρωτοβουλίες συνεχίζουμε να ενισχύουμε έμπρακτα το δημόσιο σύστημα υγείας, διασφαλίζοντας ότι κάθε πολίτης και ιδιαίτερα οι κάτοικοι νησιών μας, όπως αυτό της Ψερίμου, θα έχουν δημόσια ιατροφαρμακευτική κάλυψη».

