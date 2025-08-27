Γιατρός οπλίτης θητείας τοποθετήθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο της Ψερίμου για την υγειονομική κάλυψη του νησιού

Ένας γιατρός οπλίτης θητείας τοποθετήθηκε στην Ψέριμο για την υγειονομική κάλυψη του Περιφερειακού Ιατρείου του νησιού, με απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη.

Ο γιατρός οπλίτης θητείας που είναι πτυχιούχος Ιατρικής θα προσφέρει τις υπηρεσίες του για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των κατοίκων της Ψερίμου, όπως ανακοίνωσε σήμερα (27.08.2025) το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Θανάσης Δαβάκης δήλωσε σχετικά: «Οι Ένοπλες Δυνάμεις στέκονται διαρκώς στο πλευρό της κοινωνίας, έτοιμες να προσφέρουν βοήθεια όπου και όποτε χρειαστεί».

Στην συνέχεια πρόσθεσε: «Με στοχευμένες πρωτοβουλίες συνεχίζουμε να ενισχύουμε έμπρακτα το δημόσιο σύστημα υγείας, διασφαλίζοντας ότι κάθε πολίτης και ιδιαίτερα οι κάτοικοι νησιών μας, όπως αυτό της Ψερίμου, θα έχουν δημόσια ιατροφαρμακευτική κάλυψη».