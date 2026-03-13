Γιώργος Μαρίνος: Το στεφάνι από την «Κατερίνα του» που «ράγισε» καρδιές στην κηδεία του

Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν ο ένας και μοναδικός σόουμαν που έβγαλε η Ελλάδα και θα αποτελεί παράδειγμα προς μίμησης για γενιές και γενιές καλλιτεχνών. Έζησε μία γεμάτη ζωή και η γυναίκα που τον σημάδεψε για πάντα ήταν η Κατιάνα Μπαλανίκα.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (13.03.2026) τα αγαπημένα του πρόσωπα και πλήθος καλλιτεχνών τον συντρόφευσαν στην τελευταία του κατοικία στο Κοιμητήριο Βούλας, καθώς την Τρίτη (10.03.2026), ο Γιώργος Μαρίνος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 87 ετών. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν η Κατιάνα Μπαλανίκα ήταν εκεί.

Ο Γιώργος Μαρίνος τα τελευταία χρόνια της ζωής του ζούσε απομονωμένος σε οίκο ευγηρίας, καθώς προβλήματα υγείας, ωστόσο κανείς δεν τον ξέχασε. Στην κηδεία που παρευρέθηκαν πολλοί συνάδελφοί του, ηθοποιοί αλλά και τραγουδιστές. Ανάμεσά τους ήταν ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Μάνος Πίντζης, η Νταίζη Σεμπεκοπούλου, ο Θανάσης Αλευράς, ο Ζαχαρίας Ρόχας, ο Παντελής Καναράκης, ο Θοδωρής Φέρρης, η Άννα Φόνσου, ο Ηλίας Ψινάκης, ο Κώστας Μαρτάκης, ο Δημήτρης Παπάζογλου και πολλά άλλα αναγνωρίσιμα πρόσωπα, όπως επίσης και τα αγαπημένα του ξαδέλφια.

Παράλληλα πολλά ήταν και τα στεφάνια που έστειλαν για τιμήσουν τη μνήμη του Γιώργου Μαρίνου. Στεφάνι έστειλε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, η Βίκυ Παγιατάκη, ο Όμιλος ΑΝΤ1, η οικογένεια του Θοδωρή Κυριακού, η οικογένεια του Μάνου Χατζηδάκι και άλλοι άνθρωποι που τον θαύμαζαν και τον εκτιμούσαν.

Υπήρχε όμως κι ένα στεφάνι που δεν έμοιαζε τα άλλα, καθώς επάνω δεν ήταν γραμμένη κάποια κλασική φράση αποχαιρετισμού, αλλά λόγια βγαλμένα από μία ψυχή που πονάει.

«Φεύγεις και παίρνεις ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Καλό ταξίδι στο φως. Η αγαπημένη σου Κατερίνα», έγραφε επάνω το στεφάνι που ξεχώρισε από τα υπόλοιπα. Μάλιστα, εικάζεται ότι η Κατερίνα του Γιώργου Μαρίνου ίσως να είναι η καταξιωμένη ηθοποιός, Κατιάνα Μπαλανίκα, με την οποία έζησαν έναν μεγάλο έρωτα στο παρελθόν και μετά το τέλος της σχέσης τους διατήρησαν μία φιλία που τους συντρόφευε μέχρι το τέλος.

Πριν από τρία χρόνια, στα τέλη Μαρτίου του 2023, η Κατιάνα Μπαλανίκα είχε δώσει μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη και είχε αναφερθεί στον δεσμό που διατηρούσε στο παρελθόν με τον Γιώργο Μαρίνο.