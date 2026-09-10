Γιώργος Μαζωνάκης: Η γιατρός του Κολωνακίου, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης της κλινικής και η έκπληξη των διασωστών

Τις αλήθειες, τα ψέματα αλλά και τα μυστικά που κρύβονται μέσα στους τοίχους της κλινικής του Κολωνακίου όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, αναζητούν πλέον οι αστυνομικές και οι υγειονομικές Αρχές, προκειμένου να απαντήσουν σε όλα τα καυτά ερωτήματα που σκεπάζουν μέχρι αυτή τη στιγμή την υπόθεση.

Στις 17:40 το απόγευμα της Τετάρτης (9/9/2026) ανακοινώθηκε από το νοσοκομείο «Ελπίς» ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη σκορπίζοντας θλίψη στο πανελλήνιο. Τα συγγενικά του πρόσωπα, οι φίλοι του και συνεργάτες του δεν μπορούσαν να πιστέψουν τη δυσάρεστη είδηση, ενώ οι αδερφές του έσπευσαν αμέσως στο νοσοκομείο. Από εκείνο το σημείο και μετά όμως ξεκινάει κι ένας αγώνας δρόμου, προκειμένου να φωτιστούν όλα τα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης, που από ότι φαίνεται δεν είναι και λίγα.

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης το μεσημέρι της Τετάρτης (9/9/2026) βρέθηκε μετά από προγραμματισμένο ραντεβού που είχε στην ιδιωτική κλινική «The Stem Cell Clinic» στο Κολωνάκι στην οποία επικεφαλής είναι ο παθολόγος Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ενώ η σύζυγος του Ιωάννα Γάκα που δηλώνει «ολιστική γιατρός», έχει αναλάβει να προχωρήσει στην θεραπεία της πλασμαφαίρεσης του 54χρονου τραγουδιστή.

Η συγκεκριμένη γιατρός όπως περιγράφεται και στο βιογραφικό της, έχει ειδικευτεί σε μέθοδούς όπως το quantum biofeedback, η ανίχνευση τοξικότητας, η οζονοθεραπεία, η υδροθεραπεία παχέος εντέρου, η μικροσκόπηση σκοτεινού πεδίου, η αποτοξίνωση INUSpheresis, οι ενδοφλέβιες θεραπείες, θεραπείες με πεπτίδια, PRP προσώπου και μαλλιών.

Μάλιστα, οι πληροφορίες θέλουν να βρίσκονται στο πελατολόγιο της αρκετά άτομα της υψηλής κοινωνίας της Αθήνας αλλά και της showbiz.

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Όπως είπε στην κατάθεση της στους αστυνομικούς του τμήματος Ασφαλείας της Κυψέλης, η γιατρός Ιωάννα Γάκα ο δημοφιλής τραγουδιστής την είχε επισκεφτεί στο ιατρείο της στο Κολωνάκι το απόγευμα της περασμένης Τρίτης (8/9/2026). Στο ραντεβού αυτό ο Γιώργος Μαζωνάκης της ανέφερε ότι δεν αισθάνεται καλά και τότε εκείνη του πρότεινε την πλασμαφαίρεση.

Η αντίστροφη μέτρηση προς το θάνατο

Ο 54χρονος τραγουδιστής δέχτηκε κι επέστρεψε στην κλινική της οδού Καρνεάδου την επόμενη ημέρα. Παρότι όπως κι η ίδια είπε στην κατάθεση της ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν σε καλή κατάσταση, εκείνη αποφάσισε να προχωρήσει στην πράξη.

Έτσι όπως κι η ίδια περιέγραψε στους αστυνομικούς τη στιγμή που τοποθετήσει το δεύτερο φλεβοκαθετήρα στο αριστερό χέρι του καλλιτέχνη, τότε εκείνη διαπίστωσε την απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης του τραγουδιστή.

Παρότι στην κατάθεση της η Ιωάννα Γάκα ανέφερε ότι ο τραγουδιστής ήταν ζωντανός όταν έφυγε από το ιατρείο, ωστόσο η ίδια μαζί με τον σύζυγο της ξεκίνησε να του κάνουν ΚΑΡΠΑ. Διαδικασία την οποία συνέχισαν και οι διασώστες του ΕΚΑΒ μέχρι την μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Κι εκεί οι γιατροί προσπάθησαν για περίπου 50 λεπτά να τον επαναφέρουν στη ζωή, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό. Στις 17:40 ανακοινώθηκε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη.

Αν και η νεκροψία – νεκροτομή, οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις θα είναι αυτές που θα φωτίσουν τις περισσότερες πτυχές του τραγικού περιστατικού, ωστόσο η κατάρρευση του οργανισμού Γιώργος Μαζωνάκης ήταν άμεση και ραγδαία. Σύμφωνα με πληροφορίες οι εργαστηριακές εξετάσεις που έγιναν στο νοσοκομείο έδειξαν ότι η τροπονίνη, που δηλώνει τις περισσότερες φόρες την ύπαρξη κάποιου εμφράγματός, ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα.

Φυσικά, η τιμή του συγκεκριμένου ένζυμου για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα θα πρέπει να μετρηθεί κι άλλη φορά καθώς οι τιμές της ανεβαίνουν όσο περνούν οι ώρες. Ωστόσο το πιθανότερο σενάριο είναι ο τραγουδιστής να υπέστη ανακοπή, χωρίς να είχε σημειωθεί νωρίτερα κάποιο άλλο συμβάν που θα τραυμάτιζε την καρδιά.

Η μεταφορά στο νοσοκομείο κι η εξαφάνιση των γιατρών

Από εκεί και πέρα πολλά ερωτήματα υπάρχουν για τη στάση των γιατρών και του προσωπικού της κλινικής μετά το περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες στο τηλεφώνημα που έγινε στο ΕΚΑΒ δεν αναφέρθηκε ότι το πρόσωπο το οποίο έχει υποστεί ανακοπή ήταν ο διάσημος τραγουδιστής.

Οι διασώστες που τον μετέφεραν στο ασθενοφόρο, δεν κατάλαβαν από την αρχή ότι ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, καθώς στο πρόσωπο του είχε μια μάσκα. Όταν του την έβγαλαν τότε μια διασώστρια κατάλαβε ποιο ήταν το άτομο στο οποίο έκαναν ΚΑΡΠΑ.

Οι γιατροί της ιδιωτικής κλινικής αν και θα έπρεπε να τον συνοδέψουν μέχρι το νοσοκομείο ή να πάνε από το ΕΛΠΙΣ, ωστόσο αποφάσιζαν να φύγουν από την οδό Καρνεάδου και να εμφανιστούν αργά το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης.

Τέλος, αν και από την πλευρά της η γιατρός που πραγματοποίησε την θεραπεία ισχυρίζεται ότι τα μηχανήματα είναι πιστοποιημένα, ωστόσο από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας αναφέρεται ότι συγκεκριμένη κλινική έχει άδεια παθολογικού ιατρείου και δεν προβλέπονται θεραπείες πλασμαφαίρεσης.

Μάλιστα σε έλεγχο που έγινε το 2025 από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναφέρεται ότι δεν βρέθηκαν τέτοια μηχάνημα.