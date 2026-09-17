Συνελήφθη η θεία του Στέφανου Τσιτσιπά για το περιστατικό με τα σκυλιά στη Βάρη: Αναζητείται η μητέρα του

Συνελήφθη η θεία του Στέφανου Τσιτσιπά για την επίθεση των σκύλων στην Βάρη, που δάγκωσαν και τραυμάτισαν σοβαρά τρεις ανθρώπους το πρωί της Πέμπτης (17.09.2026).

Σε βάρος της θείας του γνωστού τενίστα σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή, ενώ αναζητείται και η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά στο πλαίσιο του αυτόφωρου. Τα δύο σκυλιά που επιτέθηκαν στους τρεις πολίτες στην περιοχή της Βάρης ανήκουν στις δύο γυναίκες.

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Πρόκειται για δύο λυκόσκυλα, τα οποία δάγκωσαν έναν άνδρα και στη συνέχεια, η ανιψιά του που έσπευσε στο σημείο για να δει τι έχει συμβεί, αντίκρισε τα αγριεμένα σκυλιά που επίσης της επιτέθηκαν και την δάγκωσαν στο χέρι. Μέχρι να φτάσει στο σημείο ο προϊστάμενος των αδέσποτων στον δήμο, τα σκυλιά επιτέθηκαν σε ακόμη ένα άτομο.

Η γυναίκα που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο κέντρο Υγείας της Βάρης για να λάβει τις πρώτες βοήθειες. Η κατάσταση υγείας των άλλων τραυματιών παραμένει άγνωστη. Η γυναίκα μίλησε στο newsit.gr για τα όσα φρικτά έζησε σήμερα το πρωί, περιγράφοντας πως τα σκυλιά την κυνήγησαν, την δάγκωσαν και την πέταξαν κάτω.

«Το πρωί με πήρε τηλέφωνο ο θείος μου από τη Βάρη και μου είπε ότι είναι δύο λυκόσκυλα τον δάγκωσαν. Πήγαν να του σκοτώσουν τη γάτα και αυτός άπλωσε το χέρι του και τον δάγκωσαν. Μου είπε πως είναι επικίνδυνα τα ζώα και πως έχουν δαγκώσει και άλλους. Ανεβαίνοντας μια οδό, με βλέπει το ένα λυκόσκυλο, από αυτά αυτά τα μεγάλα τα σκυλιά, και τρέχει κατά πάνω μου. Άρχισε να τρέχει και το άλλο και το ένα με έπιασε από το χέρι.

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Πόνεσα βέβαια και ευτυχώς, επειδή έχω την εμπειρία, έμενα ακίνητη για λίγα δευτερόλεπτα και έπεσα κάτω. Με έριξαν κάτω. Και εκείνη την ώρα, κατά καλή μου τύχη, πέρναγε ο προϊστάμενός μου στο τμήμα αδέσποτων, ο οποίος με βούτηξε γιατί ήμουν ζαλισμένη και με πήγε στο Κέντρο Υγείας Βάρης. Εκεί μου έκαναν τα απαραίτητα. Πήρα κάτι αντιβιώσεις αλλά το χέρι μου έτρεχε αίμα. Έχει δαγκώσει και άλλη κυρία, πιο σοβαρά η οποία είναι στο ΚΑΤ», συνέχισε.

Η αστυνομία συνέλαβε μία γυναίκα ενώ τα σκυλιά είναι στο κτηνιατρείο τώρα για έλεγχο μικροτσίπ. Η γυναίκα και ακόμα μία τραυματίας έχουν υποβάλλει ήδη μήνυση. «Τα ζώα δεν φταίνε, η ανευθυνότητα των ανθρώπων φταίει», κατέληξε η τραυματίας.

Αν και δεν πρόκειται για τα ίδια σκυλιά, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που κατοικίδια της οικογένειας του Στέφανου Τσιτσιπά επιτίθονται σε πολίτες.

Η πρώτη επίθεση έγινε το 2023 όταν σκύλος της οικογένειας του αθλητή, πήδηξε τον φράχτη του σπιτιού και επιτέθηκε σε 13χρονο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έχοντας τραύματα σε χέρια και πόδια.

Η δεύτερη επίθεση έγινε 2 χρόνια μετά όταν ο σκύλος που είχε βγει βόλτα, επιτέθηκε σε 71χρονο στη Βουλιαγμένη με αποτέλεσμα το θύμα να υποβληθεί σε ράμματα. Υπάρχουν πληροφορίες πως τα ίδια σκυλιά είχαν κατασπαράξει και γάτα που βρίσκονταν στην περιοχή.