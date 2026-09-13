Γιώργος Μαζωνάκης: Δάκρυα και χειροκροτήματα την ώρα που έφτασε το φέρετρο στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας

Διαδοχικές οι στιγμές συγκίνησης στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας, με εκατοντάδες άτομα να αποχαιρετούν τον 54χρονο τραγουδιστή στη λαϊκή αγρυπνία. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ήταν για τους περισσότερους ο καλλιτέχνης που τους διασκέδαζε, ο άνθρωπος της «διπλανής πόρτας», ένα παιδί της περιοχής που ποτέ δεν έχασε την απλότητά του. Τη στιγμή που έφτασε το φέρετρο με τη σορό του καλλιτέχνη στην εκκλησία, ο πόνος κορυφώθηκε.

Δάκρυα και χειροκροτήματα με τον κόσμο να φωνάζει «Αθάνατος». Σε όλους ο Γιώργος Μαζωνάκης θα λείψει. Όλοι περιμένουν να χυθεί άπλετο φως στις συνθήκες θανάτου του, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου του 2026 και να καταλογιστούν ευθύνες, σε περίπτωση που πρκύψουν.

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Πολλοί με λευκές ανθοδέσμες, οι περισσότεροι φορώντας μαύρα ρούχα, τιμούν τη μνήμη του καλλιτέχνη. Ενός ανθρώπου που ξεκίνησε από το μηδέν, έκανε την καριέρα που ονειρευόταν και προσπαθούσε να αντιμετωπίσει δυσκολίες, που κατά διαστήματα βασάνιζαν την ψυχή του. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε να δώσει πολλά ακόμα στη μουσική.

Για λόγους ασφαλείας έχουν τοποθετηθεί κιγκλιδώματα για να αποφευχθεί ο συνωστισμός, σκηνές για τα τηλεοπτικά συνεργεία, ενώ υπάρχει και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε ετοιμότητα. Σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων του Mega, το Γενικό Κρατικό στη Νίκαια, θα βρίσκεται σε επιφυλακή.

Στόχος της οικογένειας, είναι να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στον απλό κόσμο να τον αποχαιρετήσει, καθώς η ταφή του θα γίνει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου σε στενό οικογενειακό κύκλο.