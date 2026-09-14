Γιώργος Μαζωνάκης: «Δακρύζει» η Νίκαια για το δικό της παιδί – Χιλιάδες κόσμου αποχαιρετά τον τραγουδιστή

Στη Νίκαια, στην παλιά του γειτονιά, εκεί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές θα πουν σήμερα (14.09.2026) στη μία το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια μετά την μοιραία επίσκεψη σε ιατρείο στο Κολωνάκι.

Από το απόγευμα της Κυριακής (13.09.2026) εκτυλίσσονται συγκινητικές στιγμές στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια εκεί όπου βρίσκεται η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη και θα πραγματοποιηθεί και η κηδεία του. Στη συνέχεια, η σορός του θα μεταφερθεί στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει η ταφή σε κλειστό οικογενειακό κύκλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρκετοί επώνυμοι από τον καλλιτεχνικό χώρο, κυρίως δε συνάδελφοι του αγαπημένου τραγουδιστή αναμένεται να παραστούν στην εξόδιο ακολουθία στην Αγία Τριάδα. Η οικογένεια παρακαλεί αντί στεφάνων να δοθούν δωρεές στον οργανισμό Humanity Greece.

Από το απόγευμα της Κυριακής, η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη έχει τεθεί σε λαϊκή αγρύπνια στον Ναό όπου θα τελεσθεί η εξόδιος ακολουθία. Πρόκειται για την εκκλησία της γειτονιάς του, όπου αγαπούσε ιδιαίτερα ο τραγουδιστής. Πολύ πριν την άφιξη της σορού πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί και περίμενε υπομονετικά κι υπό τους ήχους τραγουδιών του ερμηνευτή, προκειμένου να αποχαιρετήσει το μουσικό ίνδαλμά του. Τραγικές φιγούρες οι γονείς και οι αδερφές του. Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι δεν θα ξαναδεί τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Καθόλη τη διάρκεια της νύχτας ο κόσμος ήταν εκεί για να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο του τραγουδιστή, ενώ ακούγονταν τραγούδια από ηχεία στην περιοχή, τα οποία έβαζαν θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρκετοί από τους θαυμαστές του είχαν φθάσει και αναμένεται να φθάσουν και σήμερα στην εκκλησία για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργου Μαζωνάκη από περιοχές εκτός Αθηνών, με πούλμαν ειδικά ναυλωμένα για την περίσταση.

Πρωί Δευτέρας έξω από τον ιερό ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια

Η ομάδα του στο The Voice τον αποχαιρετά

Λουλούδια για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Άνθρωποι που δεν τον ήξεραν, αλλά πρόλαβαν να τον γνωρίσουν μέσα από τα τραγούδια τους ήταν εκεί. Με λουλούδια στα χέρια και μάτια βουρκωμένα ήταν αποχαιρετήσουν τον άνθρωπο που τους κρατούσε συντροφιά στις χαρές, αλλά και στις λύπες με τα τραγούδια του.

Η αστυνομία από την Κυριακή έχει λάβει μέτρα στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τον ΙΝ, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός, ενώ για να τηλεοπτικά συνεργεία έχει χωροθετηθεί ειδικό σημείο για την κάλυψη της τελετής και παράλληλα υπάρχει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης περνά στην αιωνιότητα, αλλά όχι στη λήθη. Από τα περιβόητα πάρτι στο Πολυκλαδικό του Αιγάλεω ως την απόλυτη καταξίωση πέρασαν κάτι παραπάνω από 30 χρόνια. Αυτή η πορεία ήταν που τον έκανε να λατρευτεί από όλους. Ένα παιδί της νύχτας που έφτασε στο σημείο να γίνει θρύλος και να χάσει την ζωή του με τόσο άδοξο τρόπο.