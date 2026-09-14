Ελλάδα

Καιρός σήμερα: Άστατος με σποραδικές βροχές και πτώση θερμοκρασίας στους 32 βαθμούς – Βοριάδες έως 7 μποφόρ

Η θερμοκρασία σε Μακεδονία και Θράκη από 12 έως 27-29 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 15 έως 29-31, στην Ήπειρο από 15 έως 27-29 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα από 16 έως 29-31 βαθμούς, στα Επτάνησα, στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και Κρήτη από 17 έως 28-30 βαθμούς
καιρός
eurokinissi
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Ο καιρός για σήμερα Δευτέρα (14.09.2026) σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα για λίγες βροχές στα ανατολικά και νότια. Τοπικά ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι αναμένονται στα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τις νυχτερινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Πιο αναλυτικά, ο καιρός σύμφωνα με το meteo σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους αυξημένες, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες πρόσκαιρες βροχές πολύ τοπικού χαρακτήρα. Από τις βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά. Παράλληλα, σχετικά αυξημένες θα διατηρηθούν οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης στη νότια χώρα.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 8 έως 24-26 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 12 έως 27-29 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 15 έως 29-31, στην Ήπειρο από 15 έως 27-29 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα από 16 έως 29-31 βαθμούς, στα Επτάνησα από 17 έως 28-30 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 28-30 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ με εξαίρεση την περιοχή των Δωδεκανήσων όπου θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν επίσης βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 3-4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα να ψιχαλίσει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και τις μεσημεριανές ώρες από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

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