Ελλάδα

Γιώργος Μαζωνάκης: Χιλιάδες άνθρωποι μια αγκαλιά στη λαϊκή αγρυπνία για τον αξέχαστο καλλιτέχνη – «Τώρα φεύγεις κι είναι δύσκολη η ώρα»

Τα πιο «δύσκολα φεγγάρια» ήρθαν για τον κόσμο που αγάπησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, από τη στιγμή που πληροφορήθηκε τον πρόωρο χαμό του και τώρα, σπεύδει για τον πιο δύσκολο αποχαιρετισμό, στη Νίκαια, την πόλη που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο αξέχαστος καλλιτέχνης
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
Αθηνά Σκορδιαλού
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Τα μεγάφωνα έπαιζαν τα τραγούδια του και ο κόσμος χειροκροτούσε όμως δεν ήταν γιορτή… Η στιγμή που το φέρετρο με τον Γιώργο Μαζωνάκη έφτασε στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, για τη λαϊκή αγρυπνία, το απόγευμα της Κυριακής (13/9/26) ήταν μια απ’ τις πιο δύσκολες, αυτού του τόσο πρόωρου αποχαιρετισμού.

Από νωρίς το απόγευμα, άνθρωποι κάθε ηλικίας, συγκεντρώνονταν στην εκκλησία στη Νίκαια, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, για αυτό το δύσκολο «αντίο».

Κρατώντας λουλούδια και σιγοτραγουδώντας τα τραγούδια του, περίμεναν υπομονετικά τη στιγμή που θα φτάσει η σορός στην εκκλησία.

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Κι ύστερα έφτασε στην εκκλησία η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο κόσμος πετούσε λουλούδια και χειροκροτούσε ασταμάτητα. «Αθάνατος» φώναζαν όλοι με μια φωνή. «Έγινες άγγελος»…

Στην πιο δύσκολη μέρα της ζωής τους, οι γονείς του Γιώργου Μαζωνάκη, στέκονταν στην είσοδο της εκκλησίας τη στιγμή που έμπαινε το φέρετρο με τον μοναχογιό τους.

Δίπλα τους, οι αδερφές του αξέχαστου καλλιτέχνη.

Βάσω Μαζωνάκη, Μανώλης Μαζωνάκης, Κλειώ Μαζωνάκη και Μαρία Μαζωνάκη
Βάσω Μαζωνάκη, Μανώλης Μαζωνάκης, Κλειώ Μαζωνάκη και Μαρία Μαζωνάκη / NDPPHOTO

Ανάμεσα σε εκείνους που θέλησαν να τον αποχαιρετήσουν, η Άντζελα Δημητρίου, ο Λάκης Λαζόπουλος, η Φαίη Σκορδά…

Άνθρωποι που οι δρόμοι τους αντάμωσαν κάποτε με τον αγαπημένο καλλιτέχνη, συνεργάτες, φίλοι αλλά και απλός κόσμος. Ο κόσμος που έζησε με τα τραγούδια του χαρές και λύπες, πήγε στη Νίκαια για τον αξέχαστο καλλιτέχνη, που έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου.

Οι εικόνες από ψηλά, με τον κόσμο να παραμένει έξω από την Αγία Τριάδα παρά την προχωρημένη ώρα, είναι συγκλονιστικές…

Σε όλη τη Νίκαια, σε κάθε γωνιά, ακούγονταν τα τραγούδια του δικού τους Γιώργου. Και οι περαστικοί σιγοτραγουδούσαν τα ρεφρέν για να ξορκίσουν τη μαυρίλα της ημέρας.

Δείτε εδώ όλα όσα έγιναν στην αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη, μέσα από το live που έκανε το newsit.gr

Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη θα στις 13.00 το μεσημέρι της Δευτέρας (14/9/26), ανήμερα του Σταυρού, στην «παλιά του γειτονιά» τη Νίκαια, στον ιερό ναό Αγίας Τριάδας.

Θα ακολουθήσει η ταφή του, σε κλειστό κύκλο, στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών.

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