Ανάβυσσος: Εμπλοκή του βαρυποινίτη Αλκέτ Ριζάι στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς – Τι «έδειξαν» κάμερες ασφαλείας

Για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε στην Ανάβυσσο όπου ακούστηκαν πυροβολισμοί τα ξημερώματα της Κυριακής (13.09.2026), έξω από beach bar. Ειδοποιήθηκε η ΕΛΑΣ ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, στο περιστατικό φέρεται να εμπλέκεται ο βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι.

Οι αρχές ερευνώντας την υπόθεση, εξέτασαν πλάνα από κάμερες ασφαλείας που έδειξαν ότι εμπλεκόμενος στους πυροβολισμούς, φέρεται να ήταν ο γνωστός Αλβανός βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι. Υπενθυμίζεται ότι δύο υπάλληλοι του beach bar στην Ανάβυσσο τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλκέτ Ριζάι φέρεται να βρισκόταν εκτός των φυλακών Δομοκού, από όπου είχε λάβει άδεια.

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Η ΕΛΑΣ έλαβε κλήση περίπου στις 05:15 τα ξημερώματα για τους πυροβολισμούς στο beach bar, επί της Λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου. Κλιμάκια έσπευσαν στο σημείο, ωστόσο δεν εντόπισαν τους εμπλεκόμενους. Εκεί, βρήκαν δύο κάλυκες και κυλίδες αίματος, ενώ οι δύο τραυματίστηκαν εντοπίστηκαν λίγο αργότερα, στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων.

Πρόκειται για έναν 20χρονο Έλληνα, ο οποίος έφερε τραυματισμό από θραύσμα γυαλιού, και έναν 41χρονο Πακιστανό, ο οποίος έφερε διαμπερές τραύμα από σφαίρα στη γάμπα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο τραυματίες έδωσαν διαφορετικές εκδοχές για το περιστατικό.

Από την έρευνα της αστυνομίας και την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού, το οποίο εξετάζεται λεπτομερώς, ο Αλκέτ Ριζάι φέρεται να βρισκόταν στο κατάστημα μαζί με την παρέα του.

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Όταν το beach bar έκλεισε τη μουσική λόγω της περασμένης ώρας, ο βαρυποινίτης έφυγε μαζί με τα άτομα που τον συνόδευαν, όμως λίγο αργότερα, όμως, φέρεται να έβαλε εκείνος και η παρέα του στο αυτοκίνητο τη μουσική στη διαπασών.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος τότε, βγήκε για να του κάνει παρατήρηση και ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση. Η φασαρία έκανε εργαζόμενους και πελάτες να βγαίνουν από το κατάστημα, ενώ κατά τις πληροφορίες που εξετάζουν οι Αρχές, τότε ήταν που ο Αλκέτ Ριζάι φέρεται να έβγαλε όπλο.

Εξετάζεται από τις αρχές το ενδεχόμενο να πυροβόλησε στον αέρα. Στη συνέχεια, άνδρας που βρισκόταν στην απέναντι πλευρά φέρεται να έβγαλε επίσης όπλο και να πυροβόλησε προς την πλευρά του βαρυποινίτη.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον το υλικό από τις κάμερες, τις καταθέσεις και τα ευρήματα από το σημείο, προκειμένου να διαπιστώσουν με ακρίβεια ποιος πυροβόλησε, πόσοι πυροβολισμοί έπεσαν και ποιος ήταν ο ρόλος των εμπλεκομένων στη συμπλοκή.