Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν έχω λόγο να πω ψέματα» λέει ο νεαρός που του έκανε μήνυση – «Ο Γιώργος δεν ήθελε να συνεργαστεί μαζί του» υποστηρίζει συνεργάτης του τραγουδιστή

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται για ακόμη μία φορά ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά την μήνυση που δέχτηκε από τον 21χρονο τραγουδιστή, Στέφανο Παπαδόπουλο, για άσεμνες χειρονομίες και ανήθικες προτάσεις. Ο νεαρός μάλιστα εμφανίστηκε σήμερα (19/12/2025) στην εκπομπή «Αλήθειες με την Ζήνα» υποστηρίζοντας ότι «δεν έχει λόγο να πει ψέματα».

Με την σειρά του συνεργάτης του Γιώργου Μαζωνάκη απαντάει πως εκείνος ήταν πάντα μαζί με τον πασίγνωστο τραγουδιστή τα βράδια πριν τις εμφανίσεις του στη σκηνή και δεν είχε δει ποτέ εκείνον να εμπλέκεται σε κάποιο περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης για να δικαιολογηθεί η μήνυση.

Συγκεκριμένα ο 21χρονος νεαρός τραγουδιστής που μήνυσε τον Γιώργο Μαζωνάκη είπε ότι: «Η αλήθεια πονάει αλλά πάντα θεραπεύει – Δεν με απασχολεί τι λέει ο Μαζωνάκης και η πλευρά του, δεν έχω λόγο να πω ψέματα».

Ο συνεργάτης του Γιώργου Μαζωνάκη βέβαια υποστήριξε πως «Ότι λέει ο 22χρονος τα λέει επειδή δεν μπορεί να πάει σε άλλο σχήμα, δεν τον θέλουν άλλοι – Είναι όλα ψέματα». «Ο ξάδερφος του Μαζωνάκη τον είχε προτείνει στον Γιώργο και κατέβηκε εκείνος από την Θεσσαλονίκη για να συνεργαστούν θα έπρεπε να ντρέπεται που το κάνει αυτό τώρα». «Ο Γιώργος δεν είναι τέτοιο παιδί δεν υπήρχε κάτι περίεργο ή σεξουαλική παρενόχληση, ο νεαρός το έκανε περίεργο» συμπλήρωσε ο ίδιος.

Αποκάλυψε μάλιστα ότι «ο Γιώργος δεν ήθελε να συνεργαστεί πολύ με εκείνον για αυτό ο νεαρός τον συκοφάντησε, είπε πράγματα και για τον ξάδερφο του Μαζωνάκη. Η συνεργασία ήταν μια χαρά, δεν υπήρχε κανένα περίεργο κλίμα».

Υποστηρίζοντας λοιπόν την αθωότητα του, ο Γιώργος Μαζωνάκης περνά στην αντεπίθεση μετά τη μήνυση σε βάρος του αφού ο δικηγόρος του ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί νομικά τόσο σε βάρος του, όσο και βάρος ενός επιχειρηματία και συγγενικών του προσώπων που φέρεται να τον απειλούσαν.