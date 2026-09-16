Πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση του Mετρό Θεσσαλονίκης: Από μία τροχιά τα δρομολόγια

Ταλαιπωρία για τους επιβάτες του Μετρό Θεσσαλονίκης το πρωί της Τετάρτης (16.09.2026) καθώς εντοπίστηκε πρόβλημα ηλεκτροδότησης κοντά στον σταθμό «Ευκλείδης».

Έτσι, από το σταθμό «Πανεπιστήμιο» έως το σταθμό «Ανάληψη» η κυκλοφορία στο Μετρό Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 1.

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Αναλυτικά η ενημέρωση της διαχειρίστριας εταιρείας:

«Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι σήμερα 16/9 εντοπίστηκε πρόβλημα ηλεκτροδότησης πλησίον του σταθμού «Ευκλείδης». Άμεσα μετέβησαν στο σημείο τα τεχνικά συνεργεία, πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι και ξεκίνησαν όλες οι ενέργειες αποκατάστασης του τεχνικού ζητήματος.

Για την εξυπηρέτηση της γραμμής εφαρμόζεται εναλλακτικό δρομολόγιο, και από το σταθμό «Πανεπιστήμιο» έως το σταθμό «Ανάληψη» τα δρομολόγια διεξάγονται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία και ευχαριστούμε για την κατανόηση».