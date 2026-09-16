Γιώργος Μαζωνάκης: Το κρίσιμο 24ωρο πριν τον θάνατό του – Υδροθεραπεία, πλασμαφαίρεση και ηλεκτρολυτικές διαταραχές

Καταιγιστικές είναι οι αποκαλύψεις και τα αναπάντητα ερωτήματα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη με τους δυο γιατρούς που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο να προφυλακίζονται. Εξοργιστικές και αποκαλυπτικές είναι οι παραλείψεις, οι χειρισμοί που δεν παραπέμπουν σε γιατρούς, τα τέσσερα αλέρτ που χτύπησε το μηχάνημα αλλά και το φερόμενο πτυχίο κβαντικής ιατρικής από την Χονολουλού της ανειδίκευτης γιατρού.

Εύλογη αγανάκτηση προκαλούν στον ιατρικό κόσμο, αλλά και στην κοινή γνώμη, τα ολοένα και πιο σοβαρά στοιχεία που έρχονται στο φως για τις ιατρικές πρακτικές που φέρεται να εφάρμοσαν οι δύο γιατροί στον Γιώργο Μαζωνάκη, στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι. Υδροθεραπεία εντέρου, πλασμαφαίρεση, πιθανή καταστολή, συναγερμοί που αγνοήθηκαν και μια σειρά από αμφιλεγόμενες πρακτικές που φαίνεται να χρησιμοποιήθηκαν, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα τόσο ως προς την επιστημονική επάρκεια των γιατρών, όσο και για την τεκμηρίωση των μεθόδων.

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Κι όσο τα στοιχεία ξετυλίγονται, τόσο μεγαλώνει το ερώτημα: ποιος εγκυόταν την ασφάλεια του ασθενούς την ώρα που υποβαλλόταν σε αυτές τις δύσκολες επεμβατικές διαδικασίες, που δεν επιτρέπονται εκτός νοσοκομείου;

Υδροθεραπεία εντέρου, πριν την πλασμαφαίρεση

Τι μπορεί να προκαλέσει καθεμία από αυτές τις πράξεις και ο συνδυασμός τους μέσα σε σχεδόν ένα 24ωρο; Αν και προς το παρόν οι αρχές δεν έχουν καταλήξει στην αιτία του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, υπάρχουν στοιχεία που συνηγορούν στην κατεύθυνση των τραγικών λαθών.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την μαραθώνια κατάθεση της γιατρού το βράδυ της Τρίτης (15/09/2026), ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβλήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου σε υδροθεραπεία εντέρου και την επόμενη ημέρα, 9 Σεπτεμβρίου, σε πλασμαφαίρεση.

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Η δεύτερη διαδικασία πραγματοποιήθηκε στο ίδιο ιατρείο και ήταν τότε που ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί από την έρευνα, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης κατέγραψε επανειλημμένους συναγερμούς. Το τι ακριβώς σήμαιναν αυτοί οι συναγερμοί, γιατί αγνοήθηκαν και ποια ήταν τη στιγμή εκείνη η κατάσταση του ασθενούς, είναι από τα πλέον κρίσιμα ερωτήματα της έρευνας.

Και υπάρχει ένα ακόμη σοβαρό ερώτημα: εάν πράγματι είχε προηγηθεί χορήγηση κατασταλτικού φαρμάκου (ήπια μέθη), όπως έχει φανεί από τη φωτογραφία του τραγουδιστή, την οποία έχουν στα χέρια τους οι ανακριτικές αρχές.

Ακολουθούν τα στοιχεία και η επιστημονική βιβλιογραφία που συγκεντρώθηκαν από το iatropedia.gr και αξιολογήθηκαν με τη συνδρομή γιατρών.

Και μπορεί να μην απαντούν στο ερώτημα τι προκάλεσε τον θάνατο του τραγουδιστή, όμως, μπορούν να εξηγήσουν τον σημαντικό κίνδυνο που έκρυβαν για τη ζωή του άτυχου τραγουδιστή.

Υδροθεραπεία: Η αποτοξίνωση του εντέρου δεν υποστηρίζεται από ιατρικά δεδομένα

Η υδροθεραπεία του εντέρου, γνωστή και ως colonic irrigation, είναι μια διαδικασία κατά την οποία διοχετεύεται υγρό στο παχύ έντερο με σκοπό την απομάκρυνση του περιεχομένου του.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί που τη συνοδεύουν, για «αποτοξίνωση», καθαρισμό του οργανισμού και γενικότερη βελτίωση της υγείας, δεν υποστηρίζονται από επαρκή επιστημονικά δεδομένα. Ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας έχουν επισημάνει την έλλειψη τεκμηριωμένου οφέλους και την ύπαρξη δυνητικών ανεπιθύμητων ενεργειών.

Συγκεκριμένα στο The Journal of Family Practice, αναφέρονται τα εξής:

Οι παρενέργειες του καθαρισμού του παχέος εντέρου περιλαμβάνουν ναυτία, έμετο, διάρροια, ζάλη, αφυδάτωση, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, οξεία νεφρική ανεπάρκεια, παγκρεατίτιδα, διάτρηση του εντέρου, καρδιακή ανεπάρκεια και λοίμωξη.

Οι συσκευές που χρησιμοποιούν οι γιατροί για τη διαδικασία δεν έχουν εγκριθεί για τον καθαρισμό του παχέος εντέρου από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ. Τα ανεπαρκώς απολυμασμένα ή αποστειρωμένα μηχανήματα έχουν συνδεθεί με βακτηριακή μόλυνση.

Οι επαγγελματίες που εκτελούν τη διαδικασία δεν διαθέτουν άδεια από κάποιον επιστημονικά τεκμηριωμένο οργανισμό. Αντίθετα, οι επαγγελματίες έχουν υποβληθεί σε μια διαδικασία εκπαίδευσης που έχει δημιουργηθεί από έναν οργανισμό που προσπαθεί να θεσπίσει τις δικές του απαιτήσεις πιστοποίησης και αδειοδότησης.

Σε συστηματική ανασκόπηση 13 μελετών, η υποκαλιαιμία μετά από συγκεκριμένα σχήματα προετοιμασίας του εντέρου καταγράφηκε συχνότερα με φωσφορικά σκευάσματα σε σχέση με την πολυαιθυλενογλυκόλη.

Άρα, ο κίνδυνος διαταραχής ηλεκτρολυτών ή άλλων παρενεργειών είναι πραγματικός, αν και δεν γνωρίζουμε τι υπέστη ο Γιώργος Μαζωνάκης

Η πλασμαφαίρεση την επόμενη μέρα

Αντίθετα από την υδροθεραπεία, η θεραπευτική πλασμαφαίρεση δεν είναι «εναλλακτική θεραπεία» ούτε κάποια αόριστη μέθοδος αποτοξίνωσης.

Είναι καθιερωμένη ιατρική εξωσωματική διαδικασία, η οποία χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες παθήσεις και συγκεκριμένες ενδείξεις.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το αίμα περνά από ειδικό κύκλωμα, το πλάσμα απομακρύνεται και αντικαθίσταται με κατάλληλο υγρό, ανάλογα με την περίπτωση.

Και ακριβώς επειδή το αίμα βγαίνει από το σώμα και περνά από ένα εξωσωματικό κύκλωμα, δεν είναι μια αθώα «έγχυση», αλλά πολύ επικίνδυνη, εάν δεν γίνεται από ειδικούς σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

Μπορεί να προκαλέσει, μεταξύ άλλων, υπόταση και υποασβεστιαιμία.

Σε μελέτη 1.895 συνεδριών θεραπευτικής πλασμαφαίρεσης -για ιατρικούς και όχι για σκοπούς αποτοξίνωσης- υπόταση καταγράφηκε στο 15,2% των συνεδριών και υποασβεστιαιμία στο 19,6%. Οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες βέβαια δεν ήταν συχνές, καθώς η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης για την παρακολούθηση της μελέτης, γινόταν με απόλυτη ασφάλεια σε εποπτευόμενο από εκπαιδευμένη ομάδα χώρο (νοσοκομείο) και με την κατάλληλη παρακολούθηση.

Γιατί πέφτει το ασβέστιο

Ένας από τους βασικούς λόγους των παρενεργειών της πλασμαφαίρεσης είναι το κιτρικό αντιπηκτικό που χρησιμοποιείται σε αυτή τη διαδικασία. Το κιτρικό δεσμεύει το ιονισμένο ασβέστιο στο αίμα και μπορεί να οδηγήσει σε υποασβεστιαιμία. Η τελευταία αποτελεί μία από τις συχνότερες ανεπιθύμητες αντιδράσεις της θεραπευτικής πλασμαφαίρεσης.

Σε σοβαρές περιπτώσεις, η διαταραχή αυτή μπορεί να γίνει επικίνδυνη και να συνοδευτεί από συμπτώματα όπως μυϊκούς σπασμούς, καρδιαγγειακές διαταραχές και υπόταση. Έχουν περιγραφεί ακόμη και περιστατικά σοβαρής, απειλητικής για τη ζωή υποασβεστιαιμίας κατά τη διάρκεια αφαίρεσης.

Αυτό δεν σημαίνει ότι «η πλασμαφαίρεση σκοτώνει», αλλά ότι πρόκειται για μια σοβαρή ιατρική διαδικασία με συγκεκριμένους, γνωστούς, αλλά αντιμετωπίσιμους κινδύνους.

Η κλινική εικόνα του ασθενούς πριν την πλασμαφαίρεση

Σε τι κατάσταση βρισκόταν, όμως, ο οργανισμός του Γιώργου Μαζωνάκη, όταν ξεκίνησε η πλασμαφαίρεση; Είχε διαταραχές υγρών ή ηλεκτρολυτών; Είχε γίνει προηγούμενος έλεγχος και τι έδειχναν τα ζωτικά του σημεία πριν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας;

Αυτά τα σημαντικά ερωτήματα της υπόθεσης, δεν έχουν προς το παρόν απάντηση, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία θα «φωτίσουν» περισσότερα σημεία.

Εάν, για παράδειγμα, ένας ασθενής έχει ήδη διαταραχή στα υγρά ή στους ηλεκτρολύτες του, αυτό είναι στοιχείο που πρέπει να αξιολογείται πριν από μια εξωσωματική διαδικασία.

Καρδιά και επικίνδυνη αρρυθμία από τη διαταραχή ηλεκτρολυτών

Η υποκαλιαιμία (από τον καθαρισμό του εντέρου) και η υποασβεστιαιμία (από την πλασμαφαίρεση) είναι μεταξύ των μεταβολικών παραγόντων που μπορούν να συμβάλουν και να αυξήσουν τον κίνδυνο σοβαρών κοιλιακών αρρυθμιών, που ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις, να εξελιχθούν σε κοιλιακή μαρμαρυγή και αιφνίδιο θάνατο.

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με την επιστημονική βιβλιογραφία, η σύζευξη αυτών των δύο μεθόδων μέσα σε 24 ώρες ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει πλήρως το ηλεκτρικό σύστημα της καρδιάς, και να προκαλέσει παράταση του διαστήματος QT στο ηλεκτροκαρδιογράφημα, το οποίο οδηγεί στη θανατηφόρα αρρυθμία γνωστή ως «Ταχυκαρδία δίκην ριπιδίου» (Torsades de pointes) και τελικά σε κοιλιακή μαρμαρυγή και ανακοπή.

Το ψηφιακό ίχνος από τους συναγερμούς της συσκευής

Κομβικό ρόλο στην υπόθεση διαδραματίζουν τα στοιχεία που έφεραν στο φως τα ψηφιακά ίχνη της συσκευής πλασμαφαίρεσης. Και συγκεκριμένα, οι επανειλημμένοι συναγερμοί της συσκευής, που σύμφωνα με την έρευνα, καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Τα ερωτήματα είναι επίσης, πολλά και προς το παρόν αναπάντητα:

Τι alarm εμφανίστηκε και για ποιο λόγο;

Ποια ήταν η πίεση και οι σφύξεις του ασθενούς εκείνη τη στιγμή;

Υπήρχε πραγματική ένδειξη προβλήματος στο κύκλωμα;

Σταμάτησε η διαδικασία;

Τι έκανε ο χειριστής;

Και, κυρίως, τι συνέβαινε στον ίδιο τον ασθενή την ώρα που το μηχάνημα προειδοποιούσε;

Το άλλο μεγάλο ερώτημα είναι, επίσης, εάν είχε προηγηθεί χορήγηση ήπιας αναισθησίας (μέθης), ή κάποιο άλλο κατασταλτικό φάρμακο.

Εάν αυτό επιβεβαιωθεί, η καταστολή ενδέχεται να αποτελέσει ένα ακόμη επιβαρυντικό στοιχείο, καθώς μπορεί να επηρεάσει την αναπνοή, την αρτηριακή πίεση και το καρδιαγγειακό σύστημα και γι’ αυτό απαιτεί κατάλληλη παρακολούθηση.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την αναισθησία και την καταστολή προβλέπουν συστηματική παρακολούθηση της οξυγόνωσης, του αερισμού και της αιμοδυναμικής κατάστασης από ειδικό αναισθησιολόγο, ενώ σε βαθύτερη καταστολή επιβάλεται η χρήση της μεθόδου της καπνογραφίας.

Τίποτα από τα παραπάνω, ωστόσο, δεν φαίνεται να τηρήθηκε στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Πηγή: iatropedia.gr