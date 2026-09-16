Γιώργος Μαζωνάκης: Στη φυλακή μετά από απολογία – μαμούθ 18 ωρών οι δύο γιατροί του Κολωνακίου

Κάθε ρεκόρ έσπασε η απολογία των γιατρών του Κολωνακίου για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με το αποτέλεσμα της προφυλάκισης να τους ανακοινώνεται στις 06:30 ώρα το πρωί της Τετάρτης (16.9.26).

Ανακριτής και εισαγγελέας μετά από μια εξαντλητική διαδικασία αποφάσισαν ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για τους δύο γιατρούς για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο δια παραλείψεως για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τους έδειξαν το δρόμο για τη φυλακή.

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Πρώτη στο ανακριτικό γραφείο μπήκε η γιατρός που φέρεται ότι έκανε πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζωνάκη, στις 14:00 το μεσημέρι της Τρίτης. Δέχτηκε ανελέητο σφυροκόπημα από τον ανακριτή, στο γραφείο του οποίου παρέμεινε για 8 ολόκληρες ώρες.

Λίγα λεπτά αργότερα και αφού είχε ολοκληρώσει την απολογία της, φέρεται να αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και ζητήθηκε η συνδρομή του συζύγου της που διέκοψε την απολογία για να της παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Παράλληλα κλήθηκε και το ΕΚΑΒ. Στη θέα των διασωστών του ΕΚΑΒ η κατηγορούμενη γιατρός αντέδρασε έντονα, αρνούμενη την παροχή φροντίδας από το πλήρωμα του ασθενοφόρου.

Παρά τα συντριπτικά στοιχεία σε βάρος της, η γιατρός φέρεται να συνεχίζει να επιμένει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή μετά τις 16.00 και όχι νωρίτερα.

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Επί 4 ώρες απολογήθηκε και ο ιδιοκτήτης του ιατρείου της οδού Καρνεάδου. Ο κατηγορούμενος διαχώρισε πλήρως τη θέση του, δηλώνοντας πλήρη άγνοια για την πλασμαφαίρεση, ενώ φέρεται να υποστήριξε στους δικαστικούς λειτουργούς ότι ειδοποιήθηκε από τη σύζυγό του μετά τις 16.00 για να συνδράμει στις προσπάθειες ανάταξης του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στις 16.15 η ανακοπή, τα «ρίχνουν» στο ΕΚΑΒ

Πλήρης αντίθεση μεταξύ των ευρημάτων της ελληνικής αστυνομίας και των ισχυρισμών των δύο γιατρών, προκύπτει από τις απολογίες τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή υποστήριξαν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή στις 16.15 και το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16.21.

Το νέο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι το ζευγάρι επιρρίπτει ευθύνες στο ΕΚΑΒ, καθώς όπως λένε το πλήρωμα έφτασε στην οδό Καρνεάδου στις 16.26 χωρίς φορείο, με αποτέλεσμα οι διασώστες να κατεβάσουν το Γιώργο Μαζωνάκη με καρέκλα και ως εκ τούτου να διακοπεί η ΚΑΡΠΑ μέχρι ο τραγουδιστής να μπει στο ασθενοφόρο και να χαθεί πολύτιμος χρόνος.

«Τα alarm σήμαιναν σπασμένη φλέβα»

Σε ό,τι αφορά τα διαδοχικά alarm που χτυπούν στο μηχάνημα από τις 15.22 έως τις 15.45, οι γιατροί απαντούν ότι τα alarm σημαίνουν «σπασμένη φλέβα» και όχι απώλεια καρδιακού παλμού. Έστω και με αυτόν τον ισχυρισμό οι δύο κατηγορούμενοι για πρώτη φορά αναγκάζονται να παραδεχτούν ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης χρησιμοποιήθηκε στο Γιώργο Μαζωνάκη. Ενώ αρχικά η γιατρός αρνούνταν κατηγορηματικά ότι ξεκίνησε η πλασμαφαίρεση στον αγαπημένο καλλιτέχνη και ο ίδιος υπέστη ανακοπή κατά την τοποθέτηση του δεύτερου φλεβοκαθετηρα.

«Συνήθης πρακτική η λήψη φωτογραφιών ασθενών»

Η γιατρός προσπαθεί να απαντήσει και στο γιατί έχει τραβήξει 2 φωτογραφίες και 1 βίντεο στις 14.45 της προηγούμενης Τέταρτης με τον Γιώργο Μαζωνάκη να είναι στο ιατρικό κρεβάτι με κλειστά μάτια. Η γιατρός αρνείται ότι έστειλε το υλικό στον άντρα της, αλλά σε τρίτο πρόσωπο και υποστηρίζει ότι η λήψη φωτογραφιών και βίντεο αποτελούσε «συνήθη πρακτική» για το πελατολόγιό της. Επίσης, σε σχέση με το βίντεο που καταγράφεται ο γιατρός στις 14.43 να αποχωρεί από εστιατόριο του Κολωνακίου και να επιστρέφει στο ιατρείο του, η γυναίκα του δηλώνει ότι δεν τον κάλεσε να επιστρέψει στην οδό Καρνεάδου, αλλά ο ίδιος πήρε το δρόμο της επιστροφής για να συνεχίσει τα ραντεβού του με ασθενείς.

«Δηλωμένα τα μηχανήματα στον ΙΣΑ»

Οι δύο γιατροί συνεχίζουν να επιμένουν ότι το 2025 και το 2026 είχαν δηλώσει τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τους είχαν γνωστοποιήσει και τα τιμολόγια αγοράς τους.

Ο δε γιατρός έχει ήδη προσκομίσει το παραπεμπτικό που έχει εκδώσει το απόγευμα της επίμαχης ημέρας και συγκεκριμένα στις 16.06 προς ασθενή του για συγκεκριμένη εξέταση, σε μια προσπάθεια να τεκμηριώσει τον ισχυρισμό του ότι ο ίδιος μέχρι και εκείνη την ώρα βρισκόταν με ασθενή και ειδοποιήθηκε μετά για ανακοπή στον Μαζωνάκη.

Έτσι λοιπόν, παρά τα συντριπτικά στοιχεία σε βάρος τους και την έκθεση της ΔΕΕ που τοποθετεί την ανακοπή του αγαπημένου λαϊκού τραγουδιστή περίπου 1 ώρα νωρίτερα από την κλήση στο ΕΚΑΒ, σε μια ύστατη προσπάθεια να αποσείσουν τις ευθύνες από πάνω τους, εμμένουν ότι όλα έγιναν «νόμιμα» και ξαφνικά λίγα λεπτά πριν οι ίδιοι καλέσουν το ΕΚΑΒ.Οι ισχυρισμοί τους δεν έγιναν πιστευτοί και οι δικαστικοί λειτουργοί τους προφυλακίζουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανακριτής διορίζει δύο ειδικούς επιστήμονες, προκειμένου να διενεργήσουν πραγματογνωμοσύνη για τη λειτουργία των δύο μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11.