Γιώργος Μαζωνάκης: Η «παραπλάνηση» του ΙΣΑ στον έλεγχο και τα 42 λεπτά στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που δεν εξηγούνται

Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν γνώριζε για την ύπαρξη μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο στο Κολωνάκι όπου βρήκε τραγικό θάνατο ο Γιώργος Μαζωνάκης από ανακοπή καρδιάς.

Η Πολυτίμη Λεονάρδου μέλος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και επικεφαλής της επιτροπής του ΙΣΑ που συνέταξε το πόρισμα για το ιατρείο που έκανε την πλασμαφαίρεση ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε σημαντικές αποκαλύψεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ίδια ανέφερε στον ΣΚΑΪ ότι είχε ελέγξει το ιατρείο και το 2025 και ήταν επικεφαλής της επιτροπής που πραγματοποίησε τον πρόσφατο επανέλεγχο παρουσία των διωκτικών Αρχών, ξεκαθάρισε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν είχε δει ούτε γνώριζε την ύπαρξη μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο.

«Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν τα είχε δει και δεν τα ήξερε, δεν τα γνώριζε. Παραπλανήθηκε από τους συγκεκριμένους ιατρούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μίλησε για όσα της είπε η γιατρός στον πρόσφατο έλεγχο που έγινε στο ιατρείο μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ιωάννα Γάκα της είπε ότι ο τραγουδιστής είχε επισκεφθεί το ιατρείο το 2021 για θεραπεία του παχέος εντέρου και ότι εμφανίστηκε ξανά το 2026 σε κακή κατάσταση, προκειμένου, όπως υποστήριξε, να τον βοηθήσει ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει στις συναυλίες του.

Σύμφωνα με όσα είπε η κ. Λεονάρδου η γιατρός της ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στις 9 Σεπτεμβρίου προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Η Ιωάννα Γάκα υποστήριξε ότι η διαδικασία δεν είχε ξεκινήσει και ότι απλά είχε πραγματοποιήσει φλεβοκέντηση στο ένα χέρι, ενώ επιχειρούσε να κάνει το ίδιο και στο δεύτερο.

Σημείωσε ότι στον έλεγχο που έκανε ο ΙΣΑ εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος στον καναπέ, ενώ τα ευρήματα καταγράφηκαν φωτογραφικά και, σύμφωνα με την ίδια, το σχετικό υλικό αποτελεί μέρος της δικογραφίας.

Τα 42 λεπτά λειτουργίας

Πολύ σημαντικά ήταν τα όσα είπε η Πολυτίμη Λεονάρδου για το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Η ίδια μάλιστα ζήτησε να ανοίξει το μηχάνημα κατά τη διάρκεια του επανελέγχου. Από τα δεδομένα του μηχανήματος, όπως ανέφερε, προέκυπτε έναρξη διαδικασίας στις 14:14, ενώ είχαν καταγραφεί συνολικά 42 λεπτά λειτουργίας.

Η Ιωάννα Γάκα υποστήριξε ότι αυτός ο χρόνος αφορούσε την προετοιμασία του μηχανήματος για να ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση. Η κ. Λεονάρδου ζήτησε τότε να της επιδειχθεί στην πράξη ολόκληρη η διαδικασία προετοιμασίας.

«Της ζήτησα εγώ προσωπικά: “Ήρθα στο ιατρείο σας για πλασμαφαίρεση, παρακαλώ επιδείξτε μου πώς γίνεται η προετοιμασία”», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, η δοκιμή ξεκίνησε στις 10:29 και στις 10:51 είχε ολοκληρωθεί η προετοιμασία, ενώ περίπου στις 11:00 το μηχάνημα είχε φτάσει στο στάδιο «Έναρξη ασθενούς».

«Άρα τα 42 λεπτά δεν καλύπτονται», τόνισε ήταν τα λόγια της Πολυτίμης Λεονάρδου καταρρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Ιωάννα Γάκα.

Η κ. Λεονάρδου αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο γινόταν η καταγραφή των ασθενών στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Όπως είπε, δεν καταχωρίζονταν τα ονόματα των ασθενών και όταν η ίδια ρώτησε σχετικά τη γιατρό, εκείνη φέρεται να της απάντησε ότι δεν υπήρχε σχετική καταγραφή, καθώς γνώριζε η ίδια τον κάθε ασθενή.

Εντοπίστηκαν 2 μηχανήματα

«Η θεραπεία πλασμαφαίρεσης απαγορεύεται να γίνεται σε ιδιωτικά ιατρεία. Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν έχει εγκρίνει αυτή τη λειτουργία αυτού του μηχανήματος», ανέφερε η Πολυτίμη Λεονάρδου και πρόσθεσε ότι κατά τον πρόσφατο έλεγχο εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα σε διαφορετικές αίθουσες του ιατρείου.

Η Ιωάννα Γάκα υποστήριξε στην κ. Λεονάρδου ότι είχε προμηθευτεί η ίδια το μηχάνημα από εταιρεία του εξωτερικού και ότι είχε γίνει επίσημη αντιπρόσωπός του.

Χωρίς καρδιογραφήματα η πλασμαφαίρεση

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η κ. Λεονάρδου για το εάν γίνονταν καρδιογραφήματα και καρδιολογικοί έλεγχοι. Όπως περιέγραψε, ρώτησε προσωπικά τη γιατρό εάν πραγματοποιούνταν καρδιογραφήματα και καρδιολογικοί έλεγχοι και έλαβε αρνητική απάντηση. «Άνοιξα φακέλους, ντοσιέ. Δεν υπήρχε σε κανέναν ασθενή καρδιογράφημα», ανέφερε.

Όπως είπε η Πολυτίμη Λεονάρδου είναι απαραίτητο «σε πράξεις που είναι επικίνδυνες για τη ζωή ενός ανθρώπου να υπάρχει καρδιολογική εκτίμηση προεπεμβατική. Εδώ πέρα μιλάμε για μια εξωσωματική πράξη. Το αίμα του ανθρώπου φιλτράρεται και επανέρχεται στον οργανισμό του. Αυτές είναι πράξεις οι οποίες πρέπει να γίνονται σε νοσοκομεία, όπου υπάρχει η κατάλληλη ομάδα ιατρών για το τυχόν επείγον και επίσης μια μονάδα ΜΕΘ και μια δυνατότητα διασωλήνωσης».

Η κ. Λεονάρδου διευκρίνισε ότι σε προηγούμενο έλεγχο η επιτροπή είχε ζητήσει από τους γιατρούς να απομακρύνουν όχι μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, αλλά ένα μηχάνημα φυγοκέντρησης.

«Εμείς, ως Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, είχαμε συστήσει στους ιατρούς αυτούς να απομακρύνουν όχι μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, είχαμε ζητήσει να απομακρύνουν ένα μηχάνημα φυγοκέντρησης», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, είχε δηλωθεί ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα το χειριζόταν ο παθολόγος του ιατρείου, ο οποίος, όπως τόνισε, δεν νομιμοποιούνταν να το χειρίζεται.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε το 2025, σύμφωνα με την ίδια, δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη μηχανήματος πλασμαφαίρεσης ούτε κάποιου σχετικού προσαρτήματος.

Σε πρόσφατο επανέλεγχο, ωστόσο, όπως ανέφερε, το παλαιότερο μηχάνημα φυγοκέντρησης, για το οποίο είχε ζητηθεί η απομάκρυνσή του, εντοπίστηκε μέσα σε ντουλάπα. Παράλληλα, βρέθηκε και νεότερης τεχνολογίας μηχάνημα φυγοκέντρησης κάτω από φελιζόλ.

Οσον αφορά στην παρουσία απινιδωτή στο ιατρείο η κ. Λεονάρδου είπε ότι δεν είδαν.