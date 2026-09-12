Ελλάδα

Καιρός σήμερα: Αφρικανική σκόνη και βροχές – Στους 37 βαθμούς η θερμοκρασία, έως 5 μποφόρ οι άνεμοι

Οι άνεμοι τόσο στο Αιγαίο όσο και στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ
Βροχή στην Αθήνα
Βροχή στην Αθήνα / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιώργος Κονταρίνης
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Αλλάζει ο καιρός σήμερα Σάββατο (12.09.2026) με βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση έως 5 μποφόρ. Την επανεμφάνισή της θα κάνει και η σκόνη από τη Σαχάρα.

Ο καιρός σήμερα σύμφωνα με το meteo.gr, τη μετεωρολογική υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών: Τo Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Βορειοδυτικοί άνεμοι έως 5 μποφόρ θα πνέουν στα πελάγη. Μικρή περαιτέρω άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία, ενώ ελαφρώς αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις σκόνης.

Πιο αναλυτικά, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις. Προοδευτικά οι νεφώσεις σε πολλές περιοχές θα αυξηθούν δίνοντας βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Μακεδονία και σε τμήματα της Ηπείρου, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη Θεσσαλίας και σε τμήματα της Στερεάς Ελλάδας. Το βράδυ θα επηρεαστούν τμήματα της Θράκης. Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική με αποτέλεσμα οι συγκεντρώσεις σκόνης να είναι σχετικά αυξημένες. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στη Δυτική Ελλάδα.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 13 έως 30-31 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 14 έως 32-34 και τοπικά 35 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 15 έως 35-37, στην Ήπειρο από 16 έως 31-32 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα από 16 έως 34-36 βαθμούς, στα Επτάνησα από 18 έως 31-32 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 18 έως 31-33, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν στους 35-36 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι τόσο στο Αιγαίο όσο και στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ, ενώ στο Νότιο Αιγαίο και στον Κορινθιακό θα επικρατήσει δυτικό ρεύμα με ίδιες εντάσεις.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα πυκνώσουν, δίνοντας παροδικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ όμως το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από τις μεσημεριανές ώρες, με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ, ενώ στα δυτικά τμήματα του νομού θα πνέουν δυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 24 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου.

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