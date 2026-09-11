«Έκραξαν» Ελληνίδα influencer που έγινε viral: «Ξέρεις πόσο κουραστικό είναι να ανεβάζεις 20 βιντεάκια την μέρα;»

Σάλο προκάλεσε μία Ελληνίδα influencer στο ελληνικό ίντερνετ μετά το viral βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, στο οποίο αναφέρθηκε στην δουλειά της αλλά και στις εργασίας με ωράριο 9 το πρωί με 17:00 το απόγευμα.

Η Ελληνίδα influnecer δέχτηκε «βροχή» σχολίων κάτω από το viral βίντεο της τις τελευταίες ημέρες. Το εν λόγω καυστικό βίντεο το TikTok απαντούσε σε «παράπονα» απέναντι στην ίδια η οποία πολλές φορές επέλεγε να φορά τα ίδια ρούχα στα post που δημοσίευε. Έτσι, εκείνη έσπευσε να απαντήσει απαξιώνοντας εκείνους που δουλεύουν ωράριο γραφείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη λεζάντα του βίντεο που ανέβασε έγραφε: «Όταν κάποιος μου λέει ότι μια κοπέλα φοράει συχνά τα ίδια ρούχα στα βίντεό της».

Στη συνέχεια η ίδια μιλώντας στην κάμερα ανέφερε: «Ξέρεις πόσο κουραστικό είναι να κάνεις 20 βιντεάκια την ίδια ημέρα. Go to your 9 to 5 job and leave us alone (Πηγαίντε στη 9-5 δουλειά σας και αφήστε μας ήσυχους)».

Μετά το κύμα αντιδράσεων, και τα εκατοντάδες αρνητικά σχόλια που δέχτηκε, η influencer διέγραψε το βίντεο και στη συνέχεια δημοσίευσε ένα άλλο post ζητώντας συγγνώμη σε όσους προσβλήθηκαν από την φράση που είπε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ίδια εμφανίστηκε δακρυσμένη και ζητάει συγνώμη για όσα είπε, δηλώνοντας: «Θέλω να ζητήσω μία μεγάλη συγνώμη σε αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν 9 με 5 ή και μεγαλύτερο ωράριο».

«Καταλαβαίνω πάρα πολύ το να είσαι άνθρωπος και να έχει όνειρα και να κάνεις αυτό που σου αρέσει ή και όχι για να επιβιώσεις. Τοποθετήθηκα λάθος και δεν έπρεπε να το θίξω ποτέ. Γενικότερα από πάντα είμαι εσωστρεφής σαν άνθρωπος, δεν ανοίγομαι εύκολα, οπότε τα socia media είναι ένας τρόπος να εκφραστώ και να βρω μια παρέα», πρόσθεσε.

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι «δεν ήταν η πρόθεσή μου να επιτεθώ ή να θίξω κανέναν. Το ότι δεν το εννοούσα έτσι δεν μπορεί να αλλάξει το πως ακούστηκε και το πως έκανε κάποιους ανθρώπους να νιώσουν γιατί κατάλαβα τι είπα. Από δω και πέρα το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι η Εύα που ήμουν και ξέρετε και σας ευχαριστώ μόνο και μόνο που είστε εδώ».

Ωστόσο, αρκετοί χρήστες στα σχόλια κάτω από το δεύτερο βίντεο που δημοσίευσε έγραφαν ότι προσποιείται, ενώ άλλοι βρήκαν αφορμή για να δημιουργήσουν memes αναφορικά με την αντίδραση και όσα είπε.