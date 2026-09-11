Ελλάδα

«Έκραξαν» Ελληνίδα influencer που έγινε viral: «Ξέρεις πόσο κουραστικό είναι να ανεβάζεις 20 βιντεάκια την μέρα;»

Μετά τα εκατοντάδες αρνητικά σχόλια που δέχτηκε, η influencer διέγραψε το βίντεο και στη συνέχεια δημοσίευσε ένα άλλο post ζητώντας συγγνώμη σε όσους προσβλήθηκαν από την φράση που είπε
Influencer
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σάλο προκάλεσε μία Ελληνίδα influencer στο ελληνικό ίντερνετ μετά το viral βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, στο οποίο αναφέρθηκε στην δουλειά της αλλά και στις εργασίας με ωράριο 9 το πρωί με 17:00 το απόγευμα.

Η Ελληνίδα influnecer δέχτηκε «βροχή» σχολίων κάτω από το viral βίντεο της τις τελευταίες ημέρες. Το εν λόγω καυστικό βίντεο το TikTok απαντούσε σε «παράπονα» απέναντι στην ίδια η οποία πολλές φορές επέλεγε να φορά τα ίδια ρούχα στα post που δημοσίευε. Έτσι, εκείνη έσπευσε να απαντήσει απαξιώνοντας εκείνους που δουλεύουν ωράριο γραφείου.

Στη λεζάντα του βίντεο που ανέβασε έγραφε: «Όταν κάποιος μου λέει ότι μια κοπέλα φοράει συχνά τα ίδια ρούχα στα βίντεό της».

Στη συνέχεια η ίδια μιλώντας στην κάμερα ανέφερε: «Ξέρεις πόσο κουραστικό είναι να κάνεις 20 βιντεάκια την ίδια ημέρα. Go to your 9 to 5 job and leave us alone (Πηγαίντε στη 9-5 δουλειά σας και αφήστε μας ήσυχους)».

Μετά το κύμα αντιδράσεων, και τα εκατοντάδες αρνητικά σχόλια που δέχτηκε, η influencer διέγραψε το βίντεο και στη συνέχεια δημοσίευσε ένα άλλο post ζητώντας συγγνώμη σε όσους προσβλήθηκαν από την φράση που είπε.

Η ίδια εμφανίστηκε δακρυσμένη και ζητάει συγνώμη για όσα είπε, δηλώνοντας: «Θέλω να ζητήσω μία μεγάλη συγνώμη σε αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν 9 με 5 ή και μεγαλύτερο ωράριο».

«Καταλαβαίνω πάρα πολύ το να είσαι άνθρωπος και να έχει όνειρα και να κάνεις αυτό που σου αρέσει ή και όχι για να επιβιώσεις. Τοποθετήθηκα λάθος και δεν έπρεπε να το θίξω ποτέ. Γενικότερα από πάντα είμαι εσωστρεφής σαν άνθρωπος, δεν ανοίγομαι εύκολα, οπότε τα socia media είναι ένας τρόπος να εκφραστώ και να βρω μια παρέα», πρόσθεσε.

@eva.petridoy

♬ original sound – Eva Petridou

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι «δεν ήταν η πρόθεσή μου να επιτεθώ ή να θίξω κανέναν. Το ότι δεν το εννοούσα έτσι δεν μπορεί να αλλάξει το πως ακούστηκε και το πως έκανε κάποιους ανθρώπους να νιώσουν γιατί κατάλαβα τι είπα. Από δω και πέρα το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι η Εύα που ήμουν και ξέρετε και σας ευχαριστώ μόνο και μόνο που είστε εδώ».

Ωστόσο, αρκετοί χρήστες στα σχόλια κάτω από το δεύτερο βίντεο που δημοσίευσε έγραφαν ότι προσποιείται, ενώ άλλοι βρήκαν αφορμή για να δημιουργήσουν memes αναφορικά με την αντίδραση και όσα είπε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
241
130
123
121
111
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν μιάμιση ώρα χωρίς τις αισθήσεις του στο ιατρείο» αποκαλύπτει ο δικηγόρος του αξέχαστου τραγουδιστή
«Αυτό που προκύπτει από τη δικογραφία, είναι ότι έγινε μια προσπάθεια να διαγραφούν όλα τα αρχεία των πελατών του συγκεκριμένου ιατρείου και έγινε και μια προσπάθεια καθαρισμού του χώρου», λέει ακόμη ο Χαράλαμπος Λυκούδης
Γιώργος Μαζωνάκης
19
Γιώργος Μαζωνάκης: Η ΑΑΔΕ κάνει «φύλλο και φτερό» την κλινική – Στο μικροσκόπιο λογαριασμοί και σκληροί δίσκοι
Νέος κύκλος ερευνών μετά τον θάνατο του τραγουδιστή - Ο φορολογικός έλεγχος, τα ερωτήματα για τις κρίσιμες ώρες στην κλινική και οι κινήσεις του ΙΣΑ για τους δύο γιατρούς
Γιώργος Μαζωνάκης: Η ΑΑΔΕ κάνει «φύλλο και φτερό» την κλινική – Στο μικροσκόπιο λογαριασμοί και σκληροί δίσκοι
Η στιγμή που ταξί μεταφέρει τον Γιώργο Μαζωνάκη στην κλινική στο Κολωνάκι, λίγο πριν πεθάνει - Δείτε βίντεο
Ο ιδιοκτήτης του ταξί που εντοπίστηκε από τις αστυνομικές και θα καταθέσει την ερχόμενη Δευτέρα, ανέφερε ότι μετέφερε τον γνωστό τραγουδιστή στις 13:55 το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης στο Κολώνακι
Γιώργος Μαζωνάκης
Newsit logo
Newsit logo