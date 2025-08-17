Γιώργος Μαζωνάκης: Η τελευταία συνάντηση με τους δικούς του – «Πήγαν στο σπίτι του και τους έβγαλε έξω», λέει ο δικηγόρος του

Μία απίστευτη περιπέτεια περνάει τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο Γιώργος Μαζωνάκης, καθώς από το πρωί της Πέμπτης (14.08.2025) βρίσκεται έγκλειστος στο Δρομοκαΐτειο, όπου εισήχθη ύστερα από εισαγγελική εντολή.

Ο δικηγόρος του δημοφιλούς τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, σε νέες δηλώσεις που παραχώρησε στο δελτίο ειδήσεων του STAR αποκάλυψε πότε ήταν η τελευταία φορά που ο Γιώργος Μαζωνάκης συνάντηση την αδελφή του, Βάσω Μαζωνάκη και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του.

«Δεν είχαν καθημερινή επαφή και συναναστροφή ούτως ώστε να διαπιστώσει η αδελφή του (σ.σ. κάποια περίεργη συμπεριφορά). Όλα αυτά είναι ψευδή, συκοφαντικά και άθλια.

Η μοναδική επαφή που είχαν ήταν πριν από έναν μήνα περίπου, που πήγαν στο σπίτι του και τους είπε ότι δεν θέλει καμία επικοινωνία μαζί τους και ότι θα τα πουν στις αίθουσες των δικαστηρίων και τους έβγαλε έξω από το σπίτι του. Η αδελφή του ζήτησε να μεταφερθεί σε ιδιωτική μονάδα που είχε κανονίσει αυτή, με αίτημα στην εισαγγελία», δήλωσε ο Γιώργος Μερκουλίδης.

Παράλληλα ο δικηγόρος τόνισε ότι ο γνωστός καλλιτέχνης είναι καλά στην υγεία του, ενώ υπογράμμισε: «Ουδέποτε ζήτησε να νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική. Είμαστε πεπεισμένοι και σίγουροι ότι την πρώτη εργάσιμη μέρα, τη Δευτέρα θα βγει από αυτό το κολαστήριο. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση, είναι υγιής, απλά είναι πικραμένος και αγανακτισμένος».

Σημειώνεται ότι μετά την εισαγωγή του στην ψυχιατρική κλινική, οι γιατροί εκτίμησαν ότι πρέπει να παραμείνει εκεί ώσπου γίνουν κάποιες περεταίρω εξετάσεις. Έτσι ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι αναγκασμένος να παραμείνει εκεί μέχρι τη Δευτέρα, διότι μεσολαβούσε το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου και δεν μπορούσαν οι ειδικοί να αναλάβουν νωρίτερα την περίπτωσή του.

Εν τω μεταξύ το βράδυ της Πέμπτης (16.08.2025) η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με τον εγκλεισμό του τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο.