Γιώργος Μαζωνάκης: Πότε παίρνει εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο

Μία μεγάλη περιπέτεια βιώνει τις τελευταίες ημέρες ο Γιώργος Μαζωνάκης, καθώς από το πρωί της Πέμπτης (14.08.2025) βρίσκεται έγκλειστος στο Δρομοκαΐτειο, όπου εισήχθη ύστερα από εισαγγελική εντολή.

Μετά την εισαγωγή του δημοφιλούς τραγουδιστή στην ψυχιατρική κλινική, οι γιατροί εκτίμησαν ότι πρέπει να παραμείνει εκεί ώσπου γίνουν κάποιες περεταίρω εξετάσεις. Ωστόσο το γεγονός ότι μεσολαβούσε το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου δυσχαίρυνε τις συνθήκες για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος είναι αναγκασμένος να περιμένει ώσπου να φτάσει το πρωινό της Δευτέρας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι όταν ολοκληρωθούν οι επιπλέον εξετάσεις ο διάσημος καλλιτέχνης θα πάρει εξιτήριο και αυτό θα γίνει κάποια στιγμή μέσα στη Δευτέρα. Εν τω μεταξύ, κύμα αγάπης και συμπαράστασης προς τον Γιώργο Μαζωνάκη έχει ξεσπάσει στα social media, γεγονός που έμαθε και ο ίδιος μέσω του δικηγόρου του και συγκινήθηκε ποτέ.

Ταυτόχρονα, ο Γιώργος Μαζωνάκης ετοιμάζει να βγει στην αντεπίθεση και να προβεί σε μηνύσεις των ανθρώπων που τον έκλεισαν στο ψυχιατρείο και ανήκουν στο στενό οικογενειακό του περιβάλλον.

Σημειώνεται ότι ο γνωστός τραγουδιστής από το 2024 βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με την αδελφή του, Βάσω Μαζωνάκη.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι πολύ καλά, είναι πικραμένος και αγανακτισμένος. για την άθλια μεθόδευση που υπήρξε από στενά μέλη της οικογένειάς του, για αυτή την εξέλιξη, αλλά είναι δυνατός και υγιής και πιστεύουμε σύντομα ότι θα τελειώσει αυτή η περιπέτεια», είχε αναφέρει μία ημέρα νωρίτερα ο δικηγόρος του.

Γιώργος Μαζωνάκης: «Με τύλιξαν κυριολεκτικά σε μία κόλλα χαρτί πρόσωπα του στενού μου οικογενειακού περιβάλλοντος»

Το βράδυ της Πέμπτης (14.08.2025) ο πληρεξούσιος δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, προχώρησε σε μία ανακοίνωση.

«Εξ ονόματος του εντολέα μου Γιώργου Μαζωνάκη, σας δηλώνω ότι ο προσωρινός εγκλεισμός μου σε δημόσια δομή, έγινε εν αγνοία μου και χωρίς τη συγκατάθεσή μου. Ξαφνικά σήμερα το πρωί, γυρνώντας από το πρωινό μου μπάνιο στο σπίτι μου, με περίμενε μία δυσάρεστη έκπληξη και συγκεκριμένα ένα περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας που μου ζήτησε να με μεταφέρει κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε δημόσια ψυχιατρική δομή για εξετάσεις.

Σύμφωνα με τον νόμο, όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα του στενού συγγενικού περιβάλλοντος Α και Β βαθμού, υποβάλουν αίτημα στον εισαγγελέα ότι συγγενικό τους πρόσωπο χρήζει ψυχιατρικής νοσηλείας γιατί πάσχει από ψυχική διαταραχή, τότε ο εισαγγελέας διατάσσει την προσωρινή μεταφορά του φερόμενου ως ασθενή σε δημόσια ψυχιατρική δομή.

Επειδή με τύλιξαν κυριολεκτικά σε μία κόλλα χαρτί πρόσωπα του στενού μου οικογενειακού περιβάλλοντος με τα οποία έχω δικαστική διένεξη και ετοιμαζόμουν αρχές Σεπτεμβρίου να καταθέσω μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα. Επειδή η μεθόδευση και η κατασκευή της εις βάρος μου διαμορφωμένης κατάστασης έγινε σήμερα παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, με δεδομένο ότι είναι αύριο αργία και μεσολαβεί Σαββατοκύριακο.

Εκφράζω την αγανάκτησή μου για την άθλια, κακόβουλη και μεθοδευμένη προσπάθεια για τη φυσική μου εξόντωση με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των ιδιοτελών τους συμφερόντων. Ο Ναπολέοντας έλεγε: “Νικητής δεν είναι αυτός που αρχίζει τον πόλεμο, αλλά αυτός που επικρατεί.”

Σας ευχαριστώ για τη συμπαράσταση και την αγάπη σας. Είμαι υγιής, ακμαίος και δυνατός», αναφέρε η ανακοίνωση του Γιώργου Μαζωνάκη που εξέδωσε μέσω του δικηγόρου του.