Δίκη για Τέμπη: Συγκίνησε ο Πλακιάς στην κατάθεσή του, «βρήκαμε τα παιδιά μας 12χλμ μακριά» – Η εισαγγελέας ζήτησε άρση απορρήτου για το κινητό του σταθμάρχη

Με συγκινητικές καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων συνεχίστηκε η 29η συνεδρίαση της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, ενώ η εισαγγελέας ζήτησε και την άρση του απορρήτου της κινητής συσκευής του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας, προκειμένου να διερευνηθούν τα δεδομένα του τηλεφώνου του.

Ο Νίκος Πλακιάς, μεταξύ πολλών άλλων συγγενών των θυμάτων, περιέγραψε κατά τη διάρκεια της δίκης τις δραματικές ώρες μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη, τη στιγμή που επιβεβαιώθηκε ο θάνατος των τριών κοριτσιών της οικογένειας, αλλά και όσα ακολούθησαν τα 3,5 χρόνια από την τραγωδία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαστε οικογένεια που χάσαμε τρία παιδιά», ανέφερε, περιγράφοντας τη στιγμή που πληροφορήθηκε για το δυστύχημα.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι οι ίδιοι οι επιζώντες θα έπρεπε να βρίσκονται ενώπιον του δικαστηρίου για να περιγράψουν όσα έζησαν. «Το σωστό είναι να βρίσκονταν τα παιδιά εδώ να σας περιγράψουν τι βιώσανε. Να σας πούνε την αλήθεια. Όχι εγώ», είπε. «Βρήκαμε τα παιδιά μας 12 χιλιόμετρα μακριά. Δεν είναι αρκετό αυτό να δικάσω;», είπε.

Ο Νίκος Πλακιάς απευθύνθηκε στους κατηγορουμένους και στο δικαστήριο. «Αν κάποιος από όλους εδώ τους κατηγορούμενους είχε κάνει σωστά τη δουλειά του, δεν θα ήμουν εδώ», είπε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εσείς όταν φύγετε από εδώ, θα πάτε και θα δείτε τα παιδιά σας. Εμείς θα γυρίζουμε πάλι σπίτι και τα δωμάτια θα είναι άδεια. Κι αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ».

Ο πατέρας των θυμάτων εξέφρασε την οργή του και για τη μέχρι σήμερα πορεία της δικαστικής διαδικασίας. «Τρεισήμισι χρόνια δεν είναι κανείς στη φυλακή. Είναι όλοι οι κατηγορούμενοι στα σπίτια τους. Είναι ντροπή για ένα κράτος που θέλει να λέγεται κράτος δικαίου να μην είναι κανείς στη φυλακή», ανέφερε.

Με τη σειρά της η Σοφία Ζαροπούλου, μητέρα της Χρύσας και της Θώμης, θυμήθηκε τα τελευταία λόγια προς τις κόρες της πριν φύγουν.

«Πάτε με το τρένο που είναι σίγουρο στη Θεσσαλονίκη και πάρτε με τηλέφωνο όταν φτάσετε». Στο δικαστήριο είπε πως είναι η μητέρα που αναγνώρισε τα παιδιά της από τα βραχιολάκια που φορούσαν.

«Είμαστε η οικογένεια που άκουσε τα περισσότερα από αυτό το τρένο. Είμαστε η οικογένεια που έψαξε. Χρωματίστηκε η οικογένεια επειδή σήκωσε ανάστημα». Ζήτησε από τη Δικαιοσύνη να ερευνήσει μέχρι τέλους όποια ευθύνη προκύψει. «Οφείλω να εμπιστευτώ τη Δικαιοσύνη. Να σας εμπιστευτώ. Να βάλετε το μαχαίρι στο κόκκαλο. Κι αν φανεί ότι είναι και άλλοι υπεύθυνοι, να καταδικαστούν. Ακόμη οι τάφοι μου είναι ανοιχτοί και ζητούν δικαιοσύνη».

Η εισαγγελική πρόταση για το τηλέφωνο του σταθμάρχη

Η εισαγγελέας πρότεινε την άρση του απορρήτου προκειμένου να ελεγχθεί η κινητή συσκευή του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας, με έρευνα στις κλήσεις και στα μηνύματα και διερεύνηση για τυχόν διαγραμμένο υλικό. Το αίτημα για πλήρη έλεγχο του κινητού, της κάρτας SIM και της κάρτας μνήμης είχε τεθεί στη δικαστική διαδικασία κατά την προηγούμενη συνεδρίαση.

Το αίτημα προέκυψε μετά την κατάθεση της κόρης του θανόντος μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γεώργιου Κουτσούμπα την περασμένη Δευτέρα. Η μάρτυρας αναφέρθηκε στα αιτήματά τους προς τον εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαϊμη για την κατάσχεση του καταγραφικού του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λάρισας και για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του κινητού του σταθμάρχη.

Επεσήμανε την έκθεση του τεχνικού τους συμβούλου που συσχετίστηκε τρεις μέρες πριν την έναρξη της δίκης στις 23 Μαρτίου η οποία αναφέρει παρέμβαση στα ηχητικά από το καταγραφικό.

Τόνισε επίσης το «εντεκάλεπτο κενό» στις συνομιλίες μεταξύ σταθμαρχών-μηχανοδηγών αφού αναχώρησε η αμαξοστοιχία από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας, στοιχείο που κατά την ίδια αποτελεί έκπληξη καθώς οι επικοινωνίες όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν τακτικές.

Η 29η συνεδρίαση έκλεισε έτσι μία ημέρα κατά την οποία η αίθουσα άκουσε ξανά τις τελευταίες στιγμές μέσα στο Intercity, τις προειδοποιήσεις εργαζομένων για τον σιδηρόδρομο, τις ώρες στα νοσοκομεία, τις αναζητήσεις των οικογενειών και όσα εξακολουθούν να ζητούν απάντηση τριάμισι χρόνια μετά.