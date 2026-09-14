Ελλάδα

Πεντέλη: Συγκλονιστικό βίντεο από οδηγό να κάνει διπλή προσπέραση πάνω σε στροφή στο βουνό

Τελευταία στιγμή το αυτοκίνητο προλαβαίνει και μπαίνει στη λωρίδα και αποφεύγει τη μετωπική σύγκρουση με όχημα που κινείται κανονικά στον δρόμο
πεντελη
Ή στιγμή της προσπέρασης στην πεντέλη
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Ακόμα ένα αδιανόητο περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης σημειώθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας (14/9/2026), στον περιφερειακό από Άγιο Πέτρο προς παλαιά Πεντέλη όταν ένας οδηγός αυτοκινήτου πραγματοποίησε μία παράνομη και πολύ επικίνδυνη διπλή προσπέραση πάνω σε στροφή.

Όπως μπορούμε να δούμε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, το αυτοκίνητο φαίνεται να επιταχύνει και να μπαίνει στο ανάποδο ρεύμα κυκλοφορίας σε σημείο του περιφερειακού προς Παλαιά Πεντέλη σε σημείο που απαγορεύεται.

Αγνοώντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή που υπήρχε στο οδόστρωμα ο οδηγός πάει να προσπεράσει δύο προπορευόμενα οχήματα.

Τελευταία στιγμή το αυτοκίνητο προλαβαίνει και μπαίνει στη λωρίδα και αποφεύγει τη μετωπική σύγκρουση με όχημα που κινείται κανονικά στον δρόμο.

Τα τροχαία αποτελούν μάστιγα στην χώρα μας και απερισκεψίες σαν και αυτές μπορούν να οδηγήσουν στο χειρότερο αποτέλεσμα.

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