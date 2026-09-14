Ελλάδα

Λιμάνι Ραφήνας: Το πλοίο «Super Express» χτύπησε ελαφρά στον προβλήτα – Σώοι οι 627 επιβάτες

Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο προερχόμενο από Μύκονο και Τήνο - Επιβλήθηκε προσωρινή απαγόρευση απόπλου
Πλοία στο λιμάνι της Ραφήνας
Πλοία στο λιμάνι της Ραφήνας / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Θανάσης Δημόπουλος
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Προσωρινή απαγόρευση απόπλου επιβλήθηκε στο πλοίο «Super Express», λόγω επακούμβησης στον προβλήτα του λιμανιού της Ραφήνας, στη διάρκεια των χειρισμών πρόσδεσης, αργά το μεσημέρι της Δευτέρας (14.09.2026).

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το πλοίο «Super Express» που «βρήκε» στον προβλήτα του λιμανιού της Ραφήνας, εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο προερχόμενο από Μύκονο και Τήνο, μεταφέροντας 627 επιβάτες, 96 Ι.Χ. οχήματα και 16 δίκυκλα.

Η αποβίβαση των επιβατών και των οχημάτων πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.

Από το συμβάν δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Οι αρμόδιες λιμενικές Αρχές προχώρησαν στην προσωρινή απαγόρευση απόπλου του πλοίου μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι στο πλοίο.

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