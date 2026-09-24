Γιώργος Μαζωνάκης: Μηνύσεις από ΙΣΑ για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης των γιατρών – Έκαναν «θεραπείες» και τα Σαββατοκύριακα

Μηνύσεις προανήγγειλε σήμερα (24.09.2026) ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, στον απόηχο του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και στην δράση των δύο γιατρών του Κολωνακίου που προφυλακίστηκαν για την υπόθεση. Από την έρευνα προκύπτει παραπλάνηση των κλιμακίων του ΙΣΑ κατά τους ελέγχους αλλά και νέες πληροφορίες για τις θεραπείες πλασμαφαίρεσης στη μοιραία κλινική της Καρνεάδου.

Η δικηγόρος και νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Κατερίνα Φραγκάκη, μίλησε στο Ertnews για να τα νέα στοιχεία των ερευνών και τα όσα γίνονταν στο ιατρείο του Κολωνακίου όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ανέφερε πως οι δύο γιατροί έκαναν πλασμαφαιρέσεις τα Σαββατοκύριακα ή ακόμα και στις 12:00 τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, παρά το γεγονός πως το ωράριο λειτουργίας ήταν δηλωμένο σε διαφορετικές ώρες.

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Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το έγγραφο του ΙΣΑ για την λειτουργία του επίμαχου μηχανήματος, που έφερε πρώτο στη δημοσιότητα το newsit.gr, στις 28 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, καταγράφεται χρήση του μηχανήματος στις 23:33.

Σύμφωνα με την ίδια, χρήση του μηχανήματος έγινε Σάββατο στις 29 Αυγούστου στις 18:21, ενώ στις 30 Αυγούστου, ημέρα Κυριακή, καταγράφηκαν τρεις ιατρικές πράξεις.

Η κ. Φραγκάκη τόνισε ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία, κατά την άποψή της, ενισχύουν την εικόνα ότι η λειτουργία γινόταν με τρόπο που δεν ήταν εύκολο να εντοπιστεί κατά τη διάρκεια ενός τυπικού ελέγχου.

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Όπως είπε χαρακτηριστικά, «γνώριζαν πάρα πολύ καλά ότι αυτό είναι παράνομο», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν είχε δοθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών έγκριση για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Οι έλεγχοι του ΙΣΑ και η αυτοψία μετά τις νέες αποκαλύψεις

Η κ. Φραγκάκη αναφέρθηκε στην κριτική που έχει ασκηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο για το γεγονός ότι, παρά τους ελέγχους, δεν είχαν εντοπιστεί νωρίτερα τα επίμαχα μηχανήματα.

Όπως ανακοίνωσε και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έλεγχοι στο ιατρείο του Κολωνακίου είχαν πραγματοποιηθεί τόσο το 2025 όσο και το 2026, ενώ ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με την ίδια, έχει ο έλεγχος που πραγματοποιήθηκε μετά την κατάθεση των τιμολογίων.

Η τριμελής επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, όπως είπε, έφτασε στο σημείο το ίδιο βράδυ του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ωστόσο ο χώρος δεν άνοιξε εκείνη τη στιγμή για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος. Η αυτοψία έγινε το επόμενο πρωί, οπότε, σύμφωνα με την κ. Φραγκάκη, εντοπίστηκαν σημαντικά στοιχεία.

Η ίδια υποστήριξε ότι από τα ευρήματα προκύπτει πως η συγκεκριμένη δραστηριότητα γινόταν με τρόπο που δυσχέραινε τον εντοπισμό της από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Η νομική σύμβουλος του ΙΣΑ ανέφερε ότι στον χώρο υπήρχε κάμερα, ενώ στο κουδούνι δεν αναγραφόταν το όνομα του γιατρού.

Σύμφωνα με την ίδια, το επίμαχο μηχάνημα μπορούσε εύκολα να μετακινηθεί σε αποθηκευτικό χώρο, γεγονός που, όπως υποστήριξε, δυσχέραινε τον εντοπισμό του κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου.

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Οι επόμενες νομικές κινήσεις του ΙΣΑ

Όπως ανακοίνωσε, τις επόμενες ημέρες ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θα προχωρήσει σε μηνύσεις και αγωγές, επικαλούμενος την εξαπάτηση του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του Συλλόγου.

Η αντίδραση του ΙΣΑ έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση του εγγράφου στο οποίο το μηχάνημα φέρεται να είχε παρουσιαστεί ως μηχάνημα οζονοθεραπείας, ενώ, όπως προέκυψε από το τιμολόγιο που εντοπίστηκε, επρόκειτο για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Η ίδια, ανακοίνωσε ακόμη ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θα προχωρήσει σε υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, χαρακτηρίζοντας αυτή την απόφαση του ΙΣΑ σημαντική εξέλιξη.