Ποιες θεραπείες επιτρέπονται στα ινστιτούτα αισθητικής – Τι ισχύει για botox και fillers

Μεγάλη ανησυχία έχουν προκαλέσει στους πολίτες οι πρόσφατες αποκαλύψεις μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, για τις παράνομες θεραπείες και τα ινστιτούτα αισθητικής.

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έφερε ξανά στην επικαιρότητα ένα ζήτημα που συχνά δημιουργεί σύγχυση: ποια είναι τα νόμιμα ινστιτούτα αισθητικής, ποιες υπηρεσίες μπορεί να παρέχει, πού τελειώνουν οι αισθητικές θεραπείες και πού και αρχίζει η ιατρική πράξη.

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Ένα ινστιτούτο αισθητικής δεν είναι απλώς ένας εμπορικός χώρος όπου παρέχονται υπηρεσίες ομορφιάς.

Για τη λειτουργία του προβλέπεται συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο και γνωστοποίηση λειτουργίας προς την αρμόδια αρχή.

Απαιτείται επίσης επιστημονικά υπεύθυνος Αισθητικός – Κοσμητολόγος με τα προβλεπόμενα επαγγελματικά προσόντα και τη σχετική νόμιμη άδεια άσκησης επαγγέλματος.

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Ένας χώρος που παρέχει υπηρεσίες ονυχοπλαστικής, κομμωτικής ή περιποίησης βλεφαρίδων, όπως lash lift, έχει διαφορετικό επαγγελματικό αντικείμενο από ένα θεσμικά αναγνωρισμένο εργαστήριο αισθητικής.

Η παροχή τέτοιων υπηρεσιών δεν αρκεί από μόνη της για να χαρακτηριστεί ένας χώρος εργαστήριο ή κέντρο αισθητικής ούτε συνεπάγεται τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα.

Ποιος είναι ο Αισθητικός – Κοσμητολόγος

Το επάγγελμα του Αισθητικού – Κοσμητολόγου είναι νομοθετικά ρυθμισμένο.

Οι επαγγελματίες του κλάδου είναι απόφοιτοι των αντίστοιχων ανώτατων σχολών Αισθητικής και Κοσμητολογίας, όπως των πρώην ΤΕΙ και σήμερα της αντίστοιχης κατεύθυνσης του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Πρόκειται, επομένως, για επαγγελματικό πεδίο με συγκεκριμένο επιστημονικό υπόβαθρο, εκπαίδευση και καθορισμένα επαγγελματικά όρια.

Τι μπορεί να παρέχει ένα εργαστήριο αισθητικής

Ο Αισθητικός – Κοσμητολόγος μπορεί να εκτελεί αυτοδύναμα και με δική του επαγγελματική ευθύνη τις αισθητικές πράξεις που εμπίπτουν στο επιστημονικό του αντικείμενο και στα κατοχυρωμένα επαγγελματικά του δικαιώματα.

Σε αυτές περιλαμβάνονται υπηρεσίες αισθητικής περιποίησης προσώπου και σώματος, η αποτρίχωση με την χρήση laser καθώς και τεχνικές και τεχνολογίες που εντάσσονται στο επιστημονικό αντικείμενο της Αισθητικής.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του τομέα Αισθητικής και Κοσμητολογίας παρουσιάζονται και στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής:

Τι δεν είναι ένα εργαστήριο αισθητικής – Δεν επιτρέπονται τα botox

Ένα ινστιτούτο αισθητικής δεν είναι ιατρείο.

Ο Αισθητικός – Κοσμητολόγος δεν υποκαθιστά τον δερματολόγο, τον πλαστικό χειρουργό ή οποιαδήποτε άλλη ιατρική ειδικότητα.

Δεν πραγματοποιεί ιατρική διάγνωση, δεν συνταγογραφεί φάρμακα και δεν εκτελεί πράξεις που από τη φύση τους και από τη νομοθεσία αποτελούν ιατρική πράξη.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ενέσιμες θεραπείες.

Botox, ενέσιμα fillers και γενικότερα πράξεις που προϋποθέτουν έγχυση ουσιών στο ανθρώπινο σώμα δεν αποτελούν αντικείμενο ενός εργαστηρίου αισθητικής μόνο και μόνο επειδή έχουν αισθητικό σκοπό.

Το πρόβλημα με τον όρο «κέντρο αισθητικής»

Ο όρος «κέντρο αισθητικής» χρησιμοποιείται στην καθημερινότητα πολύ ευρύτερα από ό,τι πρέπει.

Έτσι, επιχειρήσεις διαφορετικού αντικειμένου μπορεί να παρουσιάζονται εμπορικά ως χώροι «beauty», «medical aesthetics», «wellness» ή «anti-aging», χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποτελούν εργαστήρια αισθητικής ή ότι οι επαγγελματίες που εργάζονται σε αυτά διαθέτουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα.

Αυτό δημιουργεί πραγματική δυσκολία για τον καταναλωτή.

Δεν είναι πάντοτε σαφές ποιος έχει το δικαίωμα να εκτελέσει μια συγκεκριμένη πράξη ή ποιο είναι το πραγματικό επαγγελματικό καθεστώς ενός χώρου.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο όταν μια παράνομη ή επικίνδυνη πρακτική σε οποιονδήποτε χώρο παρουσιάζεται γενικά ως υπόθεση «κέντρου αισθητικής».

Έτσι, πράξεις που μπορεί να μην έχουν καμία σχέση με το νόμιμο αντικείμενο του Αισθητικού – Κοσμητολόγου καταλήγουν να ταυτίζονται δημόσια με έναν ολόκληρο επαγγελματικό κλάδο.

Τι πρέπει να ελέγχει ο πολίτης

Ο καταναλωτής έχει κάθε δικαίωμα να γνωρίζει ποιος πρόκειται να πραγματοποιήσει μια θεραπεία και με ποια επαγγελματική ιδιότητα.

Πριν από οποιαδήποτε αισθητική πράξη, είναι λογικό να ζητά πληροφορίες για:

τον επιστημονικά υπεύθυνο του χώρου,

την επαγγελματική του ιδιότητα,

το πρόσωπο που θα πραγματοποιήσει τη θεραπεία,

το αν η συγκεκριμένη πράξη εμπίπτει στα επαγγελματικά του δικαιώματα.

Αυτές είναι βασικές πληροφορίες που αφορούν άμεσα την ασφάλεια του πολίτη.

Η ανάγκη να αποφεύγονται οι γενικεύσεις

Η συζήτηση που έχει ανοίξει μπορεί να είναι χρήσιμη, αρκεί να γίνει με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός Αισθητικών – Κοσμητολόγων, στη συντριπτική πλειονότητα γυναίκες μέσα σε μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, που έχουν σπουδάσει το αντικείμενό τους, διαθέτουν τα προβλεπόμενα επαγγελματικά προσόντα και εργάζονται μέσα στο πλαίσιο που ορίζει η νομοθεσία.

Δεν είναι σωστό κάθε παράνομη ή επικίνδυνη πρακτική που έχει αισθητικό χαρακτήρα να αποδίδεται συλλήβδην στον κλάδο της Αισθητικής.

Το ίδιο σημαντικό είναι να μην χρησιμοποιείται ο όρος «κέντρο αισθητικής» τόσο γενικά ώστε να χάνεται η διάκριση ανάμεσα σε διαφορετικά επαγγέλματα και διαφορετικές πράξεις.

Κάθε πράξη πρέπει να πραγματοποιείται από τον επαγγελματία που έχει την κατάλληλη εκπαίδευση, την αντίστοιχη επαγγελματική ιδιότητα και το νόμιμο δικαίωμα να την εκτελέσει.

Πληροφορίες από iatropedia.gr