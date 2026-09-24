Ελλάδα

Λήξη συναγερμού στα Δικαστήρια Πειραιά – Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα

Από τον έλεγχο που πραγματοποίησε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) στους χώρους του δικαστικού μεγάρου δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
Τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια Πειραιά
Τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια Πειραιά (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
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Συναγερμός σήμανε στα Δικαστήρια του Πειραιά, καθώς υπήρξε τηλεφώνημα αγνώστου για τοποθέτηση βόμβας στο κτίριο, αλλά τελικά αποδείχθηκε φάρσα.

Άμεσα υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση μετά την απειλή για βόμβα με το κτίριο των Δικαστηρίων Πειραιά να εκκενώνεται. Ο άγνωστος που τηλεφώνησε δεν έδωσε κάποιο χρονικό περιθώριο.

Ο χώρος αποκλείστηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο έσπευσε και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ για να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, από τον έλεγχο που πραγματοποίησε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) στους χώρους του δικαστικού μεγάρου δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο.

Εξαιτίας της απειλής για βόμβα στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων:

Στην οδό Φίλωνος, από το ύψος της οδού Φιλελλήνων έως την οδό 2ας Μεραρχίας.

Στην οδό Σκουζέ, από το ύψος της οδού Νοταρά έως την οδό Ακτής Μιαούλη.

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