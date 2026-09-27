Γιώργος Μαζωνάκης: Μόνο 145 ευρώ βρέθηκαν πάνω του μετά την πλασμαφαίρεση – «Δεν είναι δυνατόν να έχουν πληρωθεί αδρά για πράξεις που τον οδήγησαν στο θάνατο»

«Ο Μαζωνάκης έφθασε στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ νεκρός πολλή ώρα. Η συμμορία κομπογιαννιτών με τις πράξεις και τις παραλείψεις τον οδήγησαν στο θάνατο. Ευθύνη έχουν όλοι όσοι εμπλέκονται στο εν λόγω κοτετσοσφαγείο της Καρνεάδου» τονίζει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.



«Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφθασε στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ νεκρός πολλή ώρα. Εκεί μεταξύ διασωστών και των εργαζόμενων στα επείγοντα συντάχθηκε πρωτόκολλο παραλαβής προσωπικών αντικειμένων. Ο Μαζωνάκης πάνω του είχε δύο πενηντάευρα, ένα εικοσάευρω, τρία πεντάευρα και μερικά κέρματα. Σύνολο περί τα 145 ευρώ» περιγράφει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, αναφερόμενος στα χρήματα που είχε πάνω του ο αξέχαστος καλλιτέχνης, μετά τον θάνατό του.

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Το ερώτημα που προκύπτει είναι εύλογο: Από το ιατρείο της Καρνεάδου είχαν ήδη πληρωθεί για τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης; Όπως είναι μέχρι τώρα γνωστό, πρόκειται για μια διαδικασία χιλιάδων ευρώ και σε καμία περίπτωση δεν αφορά ποσό της τάξης των 145 ευρώ.

Μήπως είχε προπληρώσει για τη διαδικασία, που εξελίχθηκε σε υπόθεση θανάτου;

Τελικά πήραν και πόσα πήραν για την πλασμαφαίρεση που κατέληξε σε τραγωδία;

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Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Μιχάλης Γιαννάκος σχολιάζει για την υπόθεση: «Μην μου πείτε ότι πήγε να κάνει πλασμαφαίρεση με 145 ευρώ ή θα πλήρωνε το τσουχτερό κόστος 6.000 ευρώ ή έστω 3.000 ευρώ με τραπεζική κάρτα και απόδειξη; Δεν το πιστεύουμε.

Ειδικά την ώρα που οι ίδιοι αεριτζήδες κομπογιαννίτες παραδέχονται ότι θα επεδίωκαν να τον στριμώξουν για να πληρώσει αυτά τα χρήματα καθ ότι είχε αντιρρήσεις».

«Θα πρέπει λοιπόν να το ερευνήσουν οι εισαγγελικές αρχές και εάν αποδειχθεί, πέραν της καταδίκης, να επιστρέψουν αυτά τα χρήματα στην οικογένεια για ουσιαστικούς και σημειολογικούς λόγους. Δεν είναι δυνατόν να έχουν πληρωθεί αδρά για πράξεις που τον οδήγησαν στο θάνατο» καταλήγει ο Μιχάλης Γιαννάκος.