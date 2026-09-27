Ελλάδα

Γιώργος Μαζωνάκης: Μόνο 145 ευρώ βρέθηκαν πάνω του μετά την πλασμαφαίρεση – «Δεν είναι δυνατόν να έχουν πληρωθεί αδρά για πράξεις που τον οδήγησαν στο θάνατο»

«Να επιστρέψουν αυτά τα χρήματα στην οικογένεια για ουσιαστικούς και σημειολογικούς λόγους» λέει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΠΟΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος
Γιώργος Μαζωνάκης
NDPPHOTO
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

«Ο Μαζωνάκης έφθασε στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ νεκρός πολλή ώρα. Η συμμορία κομπογιαννιτών με τις πράξεις και τις παραλείψεις τον οδήγησαν στο θάνατο. Ευθύνη έχουν όλοι όσοι εμπλέκονται στο εν λόγω κοτετσοσφαγείο της Καρνεάδου» τονίζει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.


«Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφθασε στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ νεκρός πολλή ώρα. Εκεί μεταξύ διασωστών και των εργαζόμενων στα επείγοντα συντάχθηκε πρωτόκολλο παραλαβής προσωπικών αντικειμένων. Ο Μαζωνάκης πάνω του είχε δύο πενηντάευρα, ένα εικοσάευρω, τρία πεντάευρα και μερικά κέρματα. Σύνολο περί τα 145 ευρώ» περιγράφει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, αναφερόμενος στα χρήματα που είχε πάνω του ο αξέχαστος καλλιτέχνης, μετά τον θάνατό του.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι εύλογο: Από το ιατρείο της Καρνεάδου είχαν ήδη πληρωθεί για τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης; Όπως είναι μέχρι τώρα γνωστό, πρόκειται για μια διαδικασία χιλιάδων ευρώ και σε καμία περίπτωση δεν αφορά ποσό της τάξης των 145 ευρώ.

Μήπως είχε προπληρώσει για τη διαδικασία, που εξελίχθηκε σε υπόθεση θανάτου;

Τελικά πήραν και πόσα πήραν για την πλασμαφαίρεση που κατέληξε σε τραγωδία;

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Μιχάλης Γιαννάκος σχολιάζει για την υπόθεση: «Μην μου πείτε ότι πήγε να κάνει πλασμαφαίρεση με 145 ευρώ ή θα πλήρωνε το τσουχτερό κόστος 6.000 ευρώ ή έστω 3.000 ευρώ με τραπεζική κάρτα και απόδειξη; Δεν το πιστεύουμε.
Ειδικά την ώρα που οι ίδιοι αεριτζήδες κομπογιαννίτες παραδέχονται ότι θα επεδίωκαν να τον στριμώξουν για να πληρώσει αυτά τα χρήματα καθ ότι είχε αντιρρήσεις».

«Θα πρέπει λοιπόν να το ερευνήσουν οι εισαγγελικές αρχές και εάν αποδειχθεί, πέραν της καταδίκης, να επιστρέψουν αυτά τα χρήματα στην οικογένεια για ουσιαστικούς και σημειολογικούς λόγους. Δεν είναι δυνατόν να έχουν πληρωθεί αδρά για πράξεις που τον οδήγησαν στο θάνατο» καταλήγει ο Μιχάλης Γιαννάκος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
251
125
118
114
105
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Η πρεσβεία μας ενημέρωσε 12 ώρες μετά την έκρηξη, προσπαθώ να παραμείνω δυνατός» λέει ο ξάδερφος δύο θυμάτων στην Πλάκα
Ο ξάδερφος της Φλορίντα και του Φλόριν Χότζα τόνισε ότι οι συγγενείς των θυμάτων είναι σε σοκ - Στο newsit.gr μίλησε και η ηλικιωμένη γειτόνισσα που απεγκλωβίστηκε από το διπλανό κτίριο
Κατάρρευση κτιρίου στην Πλάκα
Αλλάζει τακτική ο υπνοθεραπευτής για την υπόθεση Μαζωνάκη: «Έπεσα από τα σύννεφα, είχα δεδομένο ότι η 56χρονη είναι γυναικολόγος - Δεν φαντάζεσαι ότι το ιατρείο δεν είναι νόμιμο»
Ο Νάσος Κομιανός εξηγεί τι εννοούσε στα μηνύματα που αντάλλαξε με την γιατρό - «Έχουν πελάτες μεγάλους επιχειρηματίες και φαν σε όλη την Ελλάδα, πολλοί πίνουν νερό στο όνομα των γιατρών λέει
Μαζωνακής και υπνοτιστής
5
Ιωάννα Παλιοσπύρου για τυχόν αποφυλάκιση της γυναίκας που της έριξε βιτριόλι: Μου προκαλεί σοκ, είναι εγκληματίας
«Ξέρω ότι είναι κάτι που θα συμβεί κάποια στιγμή, όμως όσο μακριά θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή, το έχω λίγο πιο χαλαρά στο μυαλό μου», ανέφερε η Ιωάννα Παλιοσπύρου
Ιωάννα Παλιοσπύρου
Newsit logo
Newsit logo