Ιωάννα Παλιοσπύρου για τυχόν αποφυλάκιση της γυναίκας που της έριξε βιτριόλι: Μου προκαλεί σοκ, είναι εγκληματίας

Έξι και πλέον χρόνια μετά την επίθεση με βιτριόλι που άλλαξε τη ζωή της, η Ιωάννα Παλιοσπύρου μιλάει για τη φημολογία του τελευταίου διαστήματος που θέλει τη γυναίκα που την κατέστρεψε, να είναι απόλυτα έτοιμη να καταθέσει αίτηση αποφυλάκισης. Όπως είπε η 40χρονη τραυματίας, στην εκπομπή «Mega Non Stop» το πρωί της Κυριακής (27-09-2026) και μόνο η ιδέα της προκαλεί σοκ.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου φοβάται πως υπάρχει περίπτωση να συναντήσει τυχαία στο δρόμο την 41χρονη. Την χαρακτήρισε «εγκληματία» και ανέφερε ότι ουδέποτε μετάνιωσε για την επίθεση με βιτριόλι. Για την ίδια ο Γολγοθάς της αποκατάστασης συνεχίζεται. Τα πάντα άλλαξαν από εκείνο το μεσημέρι του 2020 στην Καλλιθέα. Η ζωή και η ψυχολογία της. Η καθημερινότητά της.

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Για το ενδεχόμενο σύντομης αποφυλάκισης της γυναίκας που της έριξε το βιτριόλι, η Ιωάννα Παλιοσπύρου απάντησε: «Μου προκαλεί σοκ. Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Ξέρω ότι είναι κάτι που θα συμβεί κάποια στιγμή, όμως όσο μακριά θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή, το έχω λίγο πιο χαλαρά στο μυαλό μου.

Ενώ έχω ζητήσει να ενημερωθώ για το πότε θα γίνει αυτό και από την αστυνομία και από τους δικηγόρους μου, μου λένε ότι δεν θα ενημερωθώ εάν και όταν συμβεί αυτό, γιατί δεν έχω δικαίωμα να ενημερωθώ και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα συμβεί. Δηλαδή απλά κάποια στιγμή θα περπατάω στο δρόμο και μπορεί να την δω μπροστά μου χωρίς να ξέρω ότι βρίσκεται έξω.

Δεν θα πρέπει να πάρω κάποια μέτρα ή να πάρουν οι αρμόδιοι κάποια μέτρα για την προστασία μου; Γιατί φυσικά μιλάμε για έναν άνθρωπο, έναν εγκληματία ο οποίος δεν έχει μετανιώσει γι’ αυτό που έχει κάνει και το έχει δηλώσει.

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Δεν έχει πειστεί για το λάθος ή γι’ αυτό που πίστευε στο μυαλό της. Πρώτον, δεν ξέρω πώς ένα δικαστικό συμβούλιο θα συναινέσει στο να αποφυλακιστεί πρόωρα και δεύτερον δεν μου απαντάει κανείς πώς εγώ μπορώ να προστατεύσω τον εαυτό μου».

Κλείνοντας, η Ιωάννα Παλιοσπύρου απάντησε και για το κακόβουλο σχόλιο που δέχτηκε πρόσφατα, ότι “καλά έκανε και σου έριξε το βιτριόλι”: «Ήταν από ανθρώπους, δεν ξέρω ποιου φύλου, αν είναι άνδρες ή γυναίκες γιατί τα προφίλ είναι ψεύτικα, που φαίνεται και λένε και εκφράζουν ότι φαντασιώνονται εγώ να πάθω κακό και να καταστραφεί και το άλλο μισό μου πρόσωπο. Αυτά είναι πολύ πιο στοχευμένα».