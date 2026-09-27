Ελλάδα

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σαλαμίνα, στην περιοχή Περάνι – Μήνυμα του 112 για εκκένωση

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις κατάσβεσης με 52 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ,12 οχήματα και δύο ελικόπτερα
Πυροσβεστικό Ελικόπτερο
Εικόνα αρχείου / Eurokinissi
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Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (27.09.2026) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Περάνι στη Σαλαμίνα. Εστάλη μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση πολιτών προς Αιάντειο.

Για τη φωτιά στη Σαλαμίνα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις με 52 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα.

Επίσης, ο Δήμος Σαλαμίνας κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρα.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

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