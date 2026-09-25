Ελλάδα

Γιώργος Μαζωνάκης: Ο ανακριτής ζητά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου – Αλλαγή πλεύσης από τον γιατρό για την προσωρινή κράτηση  

Σύμφωνα με πληροφορίες, κανείς από τους δύο γιατρούς δεν πρόκειται να κάνει χρήση της προσφυγής στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο
Οι 2 κατηγορούμενοι γιατροί
Οι 2 κατηγορούμενοι γιατροί
Άννα Βλαχοπαναγιώτη
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«Γκάζι» πατάει ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο των δύο προφυλακισμένων γιατρών της Καρνεάδου και προχωρά στις επόμενες ανακριτικές ενέργειες. 

Με αίτημά του προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνων, ζητά την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών αρκετών προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών.

Πρόκειται για πρόσωπα που από τις μέχρι τώρα καταθέσεις, έχει προκύψει ότι ενδέχεται να έχουν παίξει κομβικό ρόλο ή να γνωρίζουν πολλά για το τι έγινε το μοιραίο μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου στο ιατρείο του πρώτου ορόφου επί της οδού Καρνεάδου. 

Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου αναμένεται να «ξεκλειδώσει» πολύ σημαντικές πληροφορίες και δεδομένα για το δικαστικό λειτουργό που διερευνά την υπόθεση, προχωρώντας την ανακριτική έρευνα βήματα μπροστά. Το βούλευμα για την άρση αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. 

Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εκδοθεί ένα πρώτο βούλευμα για άρση των δεδομένων που αποθηκεύονται στο cloud και αφορά στις κατασχεμένες συσκευές του ιατρείου.

Η συγκεκριμένη άρση διατάχθηκε προανακριτικά, ήδη από τις πρώτες ώρες μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνακη. 

Αλλαγή πλεύσης από τον γιατρό

Σήμερα εκπνέει η προθεσμία για την προσφυγή των προφυλακισμένων γιατρών κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης και σύμφωνα με πληροφορίες, κανείς από τους δύο γιατρούς δεν πρόκειται να κάνει χρήση της προσφυγής στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος γιατρός άλλαξε πλεύση και πλέον αναμένει τον εμπλουτισμό του αποδεικτικού υλικού ώστε να ζητήσει πλέον από τον ανακριτή, την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με κατ’ οίκον περιορισμό.

Μια τέτοια ενέργεια από πλευράς του κατηγορούμενου δε θα πρέπει να αναμένεται πριν από τα τέλη Οκτωβρίου. 

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