Ελλάδα

Πάτρα: Άγριο επεισόδιο μεταξύ μαθητών στο 4ο ΕΠΑΛ – Στο νοσοκομείο 16χρονος με τραύματα στο χέρι

Ο ένας μαθητής προφανώς εκνευρισμένος έσπασε με το χέρι του ένα τζάμι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί
Ασθενοφόρο
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)
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Ένας μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένος μετά από σοβαρό επεισόδιο το πρωί της Παρασκευής (25.09.2026) στο 4ο ΕΠΑΛ Πάτρας στην οδό Αχαΐκής Συμπολιτείας.

Ο τραυματισμός προήλθε μετά άγριο επεισόδιο που είχαν οι δύο μαθητές του ΕΠΑΛ Πάτρας στο προαύλιο του σχολείου.

Σύμφωνα με το tempo24. news οι δύο μαθητές μάλωσαν και ένας εξ αυτών, 16 ετών, προφανώς εκνευρισμένος έσπασε με το χέρι του ένα τζάμι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Στο σχολείο έφτασε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο Κραμανδάνειο Νοσοκομείο για να αντιμετωπιστεί το τραύμα του.

Στο σημείο κλήθηκε και η Αστυνομία, ενώ ερευνάται το περιστατικό προκειμένου να διαπιστωθεί αν θα σχηματιστεί δικογραφία ή όχι.

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